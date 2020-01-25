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اقتصاد

ينظمه جهاز تنمية المشروعات.. معرض للمنتجات اليدوية والتراثية المصرية في دبي

السبت 25/يناير/2020 - 10:52 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
يشارك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المعرض العقاري المصري بدبي والذي يقام تحت رعاية نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث يشارك الجهاز بجناح كبير يضم العشرات من المنتجات التراثية التي تشتهر بها محافظات مصر المختلفة و التي تم تصنيعها من خلال مشروعات الشباب الممولة من الجهاز و منها (منتجات الصدف والالباستر والجلود والخزف ومنسوجات اخميم ومنسوجات مطرزه وإكسسوارات حريمي وأثاث تراثي والتللي ) و العديد من المنتجات اليدوية و الفنية التي برع فيها الفنانين المصريين .. 

من جانبها أكدت نيفين جامع وزير التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على مساندة ودعم هذه الفنون والصناعات الحرفية النادرة وتشجيع صانعيها وفتح آفاق أوسع لها للانتشار والتطور.

وأشارت إلي أن الجهاز يعمل علي تطويرها ودعمها ماليا وفنيا وتسويقيا حتي يتم ترويجها بالشكل المناسب في مختلف بلاد العالم، لأهميتها الاقتصادية في توفير فرص عمل للشباب والفتيات في مختلف محافظات الجمهورية ومن ناحية أخرى فإن نشر هذه الصناعات والفنون له أهمية كبيرة في التعريف بالهوية والثقافة المصرية وتنوعها وتأكيد تفردها بين دول العالم.
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