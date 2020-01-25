محافظ الوادى الجديد يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء

قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد يرافقه اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الصعيد واللواء هشام لطفي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد والمستشار العسكري للمحافظة بوضع إكليل من الزهور علي النصب التذكاري لشهداء الواجب والشرف بإدارة قوات الأمن.

حيث عزفت الموسيقى العسكرية لحن سلام الشهيد وتم قراءة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة ،وذلك في حضور عدد من القيادات الأمنية بالمحافظة .