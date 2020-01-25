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محافظات

محافظ الوادى الجديد يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء

السبت 25/يناير/2020 - 01:25 م
صدى البلد
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منصور ابو العلمين

قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد يرافقه اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الصعيد واللواء هشام لطفي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد والمستشار العسكري للمحافظة بوضع إكليل من الزهور علي النصب التذكاري لشهداء الواجب والشرف بإدارة قوات الأمن.

حيث عزفت الموسيقى العسكرية لحن سلام الشهيد وتم قراءة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة ،وذلك في حضور عدد من القيادات الأمنية بالمحافظة .

وأشاد الزملوط بالدور العظيم الذي يقوم به رجال الشرطة من جنود وضباط وقيادات من تضحيات في سبيل تأمين الجبهة الداخلية للوطن ومكافحة الجريمة بكل أشكالها ، مؤكدا دعمه الكامل لكافة أجهزة الشرطة للارتقاء المستمر بالمنظومة الأمنية بالمحافظة .

محافظ الوادى الجديد يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء
محافظ الوادى الجديد يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء
محافظ الوادى الجديد يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء
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