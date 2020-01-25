إصابة 7 أشخاص في اشتباكات بين متظاهرين والشرطة العراقية

ذكرت مصادر أمنية وطبية أن الشرطة العراقية اشتبكت مع محتجين في وسط بغداد، اليوم السبت، مما اسفر عن إصابة سبعة، بعد أن شرعت السلطات في إزالة الكتل الخرسانية من موقع الاحتجاج الرئيسي بالعاصمة.





وأوضحت المصادر الأمنية، لوكالة "رويترز"، أن قوات الأمن بدأت في إعادة فتح الطرق في بغداد والبصرة وأن بعض أنصار الزعيم مقتدى الصدر جمعوا الخيام التي أقاموها للانضمام إلى الاعتصامات المستمرة منذ شهور.





وشهدت العاصمة العراقية بغداد، أمس الجمعة، تظاهرة حاشدة، استجابة لدعوة مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، رفضا للوجود الأمريكي في العراق.





ورفع المتظاهرون الأعلام العراقية وارتدوا الأكفان، فيما رددوا هتافات وطنية وأخرى ترفض الوجود الأمريكي على الأراضي العراقية.





وكان الصدر قد نشر، أمس، تغريدة أعرب فيها عن أسفه وعتبه على من شكك به من متظاهري ساحة التحرير وسط بغداد وباقي المحافظات ممن كان بحسب وصفه "سندا لهم".





وذكر الصدر، في تغريدته، "سأحاول ألا اتدخل بشأنهم لا بالسلب ولا بالإيجاب حتى يراعوا مصير العراق وما آل إليه من خطر محدق يتخطفه الجميع من الداخل والخارج بلا هوادة ولا رحمة".