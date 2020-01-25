الكشف على 272 مواطنا في قافلة طبية لتجمعات صحراوية بمطروح.. فيديو وصور

أنهت القافلة الطبية لقرية الزيات شرق مدينة مرسى مطروح، أعمالها بتجمعات الشايط والعايط وأجعوين على بعد 40 كم شرق مرسى مطروح وبعمق حتى 30 كم جنوبا فى الصحراء.





وأوضح الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بمطروح أن القافلة نجحت في الكشف وإجراء العمليات الجراحية على 272 مواطنا مع تقديم أوجه الرعاية الطبية لهم.





وأضاف أن القافلة أنهت أعمالها أمس الجمعة من خلال 10 سيارات متنقلة معها 10 أطباء متخصصين والطاقم الطبى من التمريض والإداريين مع وجود الأدوية ومعمل التحليل لإجراء الفحوصات اللازمة للتخفيف عن المواطنين فى عمق الصحراء والتيسير عليهم.





وأوضح الدكتور سامى صالح منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بمطروح أن القافلة قامت بالكشف بقسم الباطنة على 103 مواطنين، و90 طفلا، وإجراء 12 جراحة، والكشف على 7 حالات بقسم المسالك، و21 بالعظام، و15 حالة بالنساء والولادة، وإجرء 15 فحصا بمعمل الدم، مع تقديم الأدوية والعلاج اللازم لهم ومتابعة الحالات التى تم تحويلها إلى مستشفى مطروح العام.





بينما تقدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالشكر لجميع المشاركين بالقافلة من أطباء وتمريض وإداريين، مؤكدا أهمية دورهم الإنسانى فى التخفيف عن الأهالى بالتجمعات الصحراية خاصة الأماكن البعيدة مع تقديم جميع أوجه الاهتمام والرعاية الطبية لهم.



