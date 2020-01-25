3 أزمات تضرب النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا

ويتصدر النجم الساحلي جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، والأهلي ثانيا بـ 7 نقاط، والهلال السوداني ثالثا بـ 6 نقاط، ثم بلاتينوم الزيمبابوي رابعا بنقطة وحيدة.
ويستعرض " صدى البلد" 3 أزمات تواجه النجم قبل موقعة الاهلي:
1- غياب ثنائي الهجوم:
يفقتد النجم الساحلي أبرز أسلحته في خط الهجوم، وهم ياسين الشيخاوي والإيفواري سليماني كوليبالي للإصابة.
وكان ياسين الشيخاوي سجل هدف فوز النجم الساحلي على الاهلي، في مباراة الذهاب، والتي انتهت بفوزليتوال بهدف نظيف.
2- أزمة حراسة المرمى:
يخوض النجم الساحلي مباراة الأهلي
بحارس مرمى وحيد وهو أشرف كرير، بسبب غياب أكرم البديري للإيقاف، نتيجة حصوله على بطافة حمراء، في المباراة الماضية أمام الهلال السوداني".
3: أزمة ثقة:
يعاني النجم الساحلي من أزمة ثقة، بعد هجوم جماهيره على الفريق، بسبب نتائجه الكارثية في الفترة الاخيرة فى الدوري التونسى، حيث تلقي ثلاث هزائم في أخر أربع مباريات.