3 أزمات تضرب النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا

توالت الضربات على فريق النجم الساحلي، قبل مواجهة الأهلي، غدا، الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.





ويحتاج فريق النجم الساحلي إلى الفوز على الأهلي، من أجل ضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي، قبل جولة واحدة من انتهاء دور المجموعات.



