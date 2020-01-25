تعرف على موقف رمضان صبحي من مواجهة الهلال السوداني

اكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن رمضان صبحي، لاعب وسط الفريق، سيبدأ مرحلة جديدة من التأهيل بعد مباراة الفريق أمام النجم الساحلي التونسي.





وقال أن رمضان صبحي سيخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل عقب مباراة النجم الساحلي؛ تمهيدا للدخول في التدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات وفقا لرؤية الجهاز الفني.





ويؤدي رمضان صبحي برنامجا تأهيليا؛ للتخلص من الإصابة التي تعرض لها بتمزق في العضلة الخلفية.





ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في التاسعة مساء غدٍ الأحد على ملعب السلام.



