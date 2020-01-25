إعلان حالة الطوارئ في هونج كونج.. ورئيس الصين يعقد اجتماعا لمواجهة كورونا

أعلنت السلطات المختصة حالة الطوارئ هونغ كونغ، بسبب فيروس كورونا.





وأصدرت السلطات قرارا بغلق المدارس لمدة أسبوعين على خلفية انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين.





في السياق ذاته، يعقد الرئيس الصيني اجتماعا لاتخاذ إجراءات لمكافحة انتشار فيروس كورونا.





وكانت مقاطعة هوبي في وسط الصين، أعلنت تسجيل 180 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد و15 حالة وفاة جديدة وفق ما ذكرت السلطات الصحية بالمقاطعة اليوم السبت.





وأوضحت اللجنة المعنية بمتابعة تطورات الفيروس أنه بنهاية يوم الجمعة، كان هناك ما إجماليه 729 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد في المقاطعة، علاوة على 39 حالة وفاة جراء الفيروس.