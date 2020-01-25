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حوادث

الإفراج عن 3455 من نزلاء السجون بـ مناسبة عيد الشرطة.. صور

السبت 25/يناير/2020 - 02:09 م
الافراج عن سجناء
الافراج عن سجناء
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مصطفى الرماح
عقد قطاع السجون، عدة لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 2957 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 498 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.

    
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

وذلك مناسبة الإحتفال بعيد الشرطة، وذكرى مرور 68 عامًا على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية، وتنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو فى تلك المناسبة .
الإفراج عن 3455 من نزلاء السجون بـ مناسبة عيد الشرطة.. صور
الإفراج عن 3455 من نزلاء السجون بـ مناسبة عيد الشرطة.. صور
الإفراج عن 3455 من نزلاء السجون بـ مناسبة عيد الشرطة.. صور
الإفراج عن 3455 من نزلاء السجون بـ مناسبة عيد الشرطة.. صور
الإفراج عن 3455 من نزلاء السجون بـ مناسبة عيد الشرطة.. صور
الإفراج عن 3455 من نزلاء السجون بـ مناسبة عيد الشرطة.. صور
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