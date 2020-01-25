AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كورونا يهدد الإيغور.. أكثر من مليون مسلم في مرمى الوباء القاتل

السبت 25/يناير/2020 - 02:53 م
كورونا
كورونا
Advertisements
شيرين عادل
عرضت فضائية "الآن"، تقريرا عن مخاطر تهديد فيروس كورونا لإقليم الإيغور في الصين.

وأشار التقرير إلى أن سوء الصرف الصحي وغيرها من العوامل يمكن أن يؤدي إلى انتشار فيروس كورونا الجديد في معسكرات الاعتقال في منطقة شينجيانج الإيغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين.

وأكدت وسائل الإعلام الرسمية أول إصابتين بالفيروس في المنطقة لرجلين كانا في مدينة ووهان حيث بدأ انتشار الفيروس. 

وأعلنت الصين، اليوم السبت، أن 41 شخصًا توفوا حتى الآن بسبب فيروس كورونا الجديد، الذي أصاب أكثر من 1300 شخص على مستوى العالم في الوقت الذي سارعت فيه السلطات الصحية في شتى أنحاء العالم لمنع حدوث وباء عالمي ووسط مخاوف من انتشار الفيروس.

وقد حذّر الخبراء من خطر انتقال العدوى خصوصًا بالنسبة لأولئك المحاصرين في منطقة شينجيانج، حيث وضعت السلطات ما يصل إلى 1.8 مليون من الإيغور وغيرهم من الأقليات المسلمة في معسكرات اعتقال  منذ (أبريل) 2017 ، يجب أن تفرج فورًا عن المحتجزين من المنشآت والمصانع المرتبطة بها، حيث تشير التقارير إلى تعرضهم للعمل القسري. 

كانت الصين أعلنت أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الصين ارتفع إلى حوالى 1300.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إنه تم اكتشاف 444 حالة جديدة على الأقل من الفيروس، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1287 حالة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشرطة أمامك والموت خلفك.. الصين تحاصر مواطنيها بمدينة وباء كورونا

كورونا يهدد العالم.. وفاة 17 حالة وإصابة المئات.. ظهر في الولايات المتحدة.. وانهيار البورصة الآسيوية بسبب الخوف

الصين: ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا إلى 571 شخصا

كورونا يضرب العالم.. خريطة الدول التي تسلل إليها الفيروس القاتل

السعودية تكشف حقيقة وجود إصابات بفيروس كورونا

ارتفاع حصيلة قتلى فيروس كورونا في الصين إلى 41

ترشيحاتنا

وزير التعليم يكشف لـ صدى البلد تفاصيل كتاب الدين المشترك المقرر تدريسه بالمدارس

أسعار رينو renault اليوم في مصر بعد تراجع الأسعار.. صور

مستبعدو الأهلي من مواجهة النجم الساحلي يؤدون تدريباتهم في التتش.. غدا

جوزها إخواني وهارب في تركيا.. مفاجآت جديدة فى واقعة سيدة ألقت طفلتيها من الرابع بالقليوبية

خاص ولا حكومي.. وظائف مقترحة لـ الأمير هارى بعد تنازله عن العائلة الملكية

في ذكرى ميلاده.. عمرو سعد: يوسف شاهين كان عايز يبقى نجم على حساب أبطاله

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفض تحرير محضر.. تفاصيل ضرب حكم فى دورى المظاليم.. صور

في عيدهم.. رجال الشرطة يوزعون الهدايا والحلوى على المواطنين بميادين القاهرة

أسعار سينوفا senova اليوم في مصر بعد تخفيضات 2020.. صور