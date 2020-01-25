كورونا يهدد الإيغور.. أكثر من مليون مسلم في مرمى الوباء القاتل

عرضت فضائية "الآن" ، تقريرا عن مخاطر تهديد فيروس كورونا لإقليم الإيغور في الصين.





وأشار التقرير إلى أن سوء الصرف الصحي وغيرها من العوامل يمكن أن يؤدي إلى انتشار فيروس كورونا الجديد في معسكرات الاعتقال في منطقة ش ينجيانج الإيغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين.





وأكدت وسائل الإعلام الرسمية أول إصابتين بالفيروس في المنطقة لرجلين كانا في مدينة ووهان حيث بدأ انتشار الفيروس.





وأعلنت الصين، اليوم السبت، أن 41 شخصًا توفوا حتى الآن بسبب فيروس كورونا الجديد، الذي أصاب أكثر من 1300 شخص على مستوى العالم في الوقت الذي سارعت فيه السلطات الصحية في شتى أنحاء العالم لمنع حدوث وباء عالمي ووسط مخاوف من انتشار الفيروس.





وقد حذّر الخبراء من خطر انتقال العدوى خصوصًا بالنسبة لأولئك المحاصرين في منطقة شينجيانج، حيث وضعت السلطات ما يصل إلى 1.8 مليون من الإيغور وغيرهم من الأقليات المسلمة في معسكرات اعتقال منذ (أبريل) 2017 ، يجب أن تفرج فورًا عن المحتجزين من المنشآت والمصانع المرتبطة بها، حيث تشير التقارير إلى تعرضهم للعمل القسري.





كانت الصين أعلنت أن عدد الإصابات ب فيروس كورونا المستجد في الصين ارتفع إلى حوالى 1300.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إنه تم اكتشاف 444 حالة جديدة على الأقل من الفيروس، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1287 حالة.



