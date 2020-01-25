لعب أطفال وحلوى وورود.. الشرطة تقدم الهدايا للمواطنين على الطرق الرئيسية

وزعت الإدارة العامة للمرور بإشراف اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، ألعاب الأطفال والورود والحلوى على المواطنين على الطرق والمحاور الرئيسية.





وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتوزيع كتبيات التوعية المرورية ولعبة السلم والثعبان علي الاطفال والورود والحلوى على المواطنين في الشارع.





وجاء توزيع الحلوى والورود على قائدى السيارات برسائة اللواء علاء متولي مدير الادارة العامة للمرور.





وذلك مناسبة الإحتفال بعيد الشرطة، وذكرى مرور 68 عامًا على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية، وتنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو فى تلك المناسبة.