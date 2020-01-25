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أخبار العالم

حالة وفاة كل 72 ساعة في فلسطين.. اعرف السبب

السبت 25/يناير/2020 - 03:08 م
حالة وفاة كل 72 ساعة
حالة وفاة كل 72 ساعة في فلسطين
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سمر صالح

أصدرت الشرطة الفلسطينية، اليوم، السبت، إحصائية حوادث السير للعام الماضي 2019، وبينت وقوع حادث سير واحد كل 90 دقيقة ووفاة واحدة كل 72 ساعة بحوادث الطرق.


وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن 122 مواطنا لقوا مصرعهم في العام الماضي نتيجة لحوادث السير بانخفاض قدره 2.4% عن عام 2018 الذي شهد 125 حالة وفاة، كما تم تسجيل 13165 حادث سير في العام 2019 مقارنة بـ 12829 حادث للعام 2018.


وأكد العقيد ارزيقات، أن 77 حالة وفاة وقعت في الطرق الخارجية والواقعة خارج نطاق سيطرة الشرطة الفلسطينية بنسبة مقدارها 63,1% من بين إجمالي عدد الوفيات، كما تم تسجيل 4587 حادث بالمناطق خارج السيطرة بنسبة 34,8%.


وأضاف أرزيقات، أن محافظة رام الله والبيرة سجلت أعلى معدل حوادث في محافظات الضفة، حيث بلغ عددها 3585 حادث من المجموع العام للسنة الماضية.

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