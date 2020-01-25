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رياضة

عبد الله السعيد: هدفنا تحقيق بطولة مع بيراميدز هذا الموسم

السبت 25/يناير/2020 - 06:01 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى
قال عبد الله السعيد قائد فريق نادي بيراميدز، إن فريقه ضمن الصعود لدور الثمانية ببطولة الكونفدرالية الافريقية لكنه يرغب في مواصلة مشوار الانتصارات أمام إينوجو رينجرز، مشددا على أن كل لاعب في بيراميدز قادر على مواصلة المسيرة، وسيلعب الفريق المباراة بجدية، ويأمل في تحقيق الفوز.

وشدد قائد بيراميدز في المؤتمر الصحفي للمباراة، على أن فريقه يسعى لتحقيق بطولة هذا الموسم ولديه رغبة في الفوز وحصد أول بطولة ويتمنى التوفيق وتحقيق هذا الهدف مع لاعبي الفريق، وسعيد بمستواه في الفترة الأخيرة.

عبد الله السعيد شدد على أن المدرب تحدث معه وبعض العناصر حول حصولهم على راحة في لقاء رينجرز والكل استجاب لأنها رؤية فنية للمدرب، وسيكون جاهزا للمباريات المقبلة المهمة للغاية.
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