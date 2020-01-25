رددوا «تحيا مصر».. مواطنو أسوان يهنئون الشرطة في عيدهم.. صور

فى مشاركة وأجواء وطنية لا تزال الاحتفالات مستمرة داخل مختلف مراكز ومدن محافظة أسوان بمناسبة الذكرى الـ 68 لأعياد الشرطة سواء من جانب المواطنين أو القيادات الأمنية والشرطية .
وقد رصد "صدى البلد" قيام العميد محمود مرعى مأمور مركز شرطة كوم أمبو بتوزيع بعض الحلوى على المواطنين فى الشوارع المختلفة ، وتبادل التهانى مع المارة , كما استقبل عدد من المهنئين فى مكتبه بمركز الشرطة وسط حضور عدد من ضباط المركز وأفراد الأمن.
وفى سياق متصل تحتفل مديرية أمن أسوان اليوم بهذه الذكرى من خلال احتفالية تنظمها المديرية داخل نادى ضباط الشرطة بمدينة أسوان ، ويحضرها اللواء هشام فاروق مدير أمن أسوان، وقيادات وضباط الشرطة فى أسوان ، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية والدينية والشعبية بالمحافظة.
وعلى الجانب الآخر وزع مأمورو المراكز والأقسام والضباط والأفراد، أعلام مصر والورود على المارة بالشوارع وقائدى السيارات للتأكيد على التلاحم بين الشعب ورجال الشرطة، ومشاركة المواطنين فى الاحتفال بذكرى عيد الشرطة .
فيما هنأ المواطنون الضباط والأفراد بعيدهم، داعين الله أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها وشرطتها، مرددين هتافات "تحيا مصر.. تحيا مصر" .