دراما إنسانية متشابكة مع الفنان خالد الصاوي في مسلسل الصعلوك على MBC مصر2

دراما إنسانية مُتشابكة تمتزج فيها المواقف الإنسانية بالصراعات ويولد الحب والرومانسية في أجواء من الحقد والكراهية، ولا تخلو الأحداث من لمحات كوميدية ممزوجة بالأسى ، تناقضات كثيرة يرصدها النجم خالد الصاوي، من خلال أحداث مُسلسل "الصعلوك" من تأليف محمد الحناوي، وإخراج أحمد صالح، والذي تبدأ قناة "MBC مصر2" عرضه يوميًا بداية من غد "الأحد".



