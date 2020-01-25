دراما إنسانية متشابكة مع الفنان خالد الصاوي في مسلسل الصعلوك على MBC مصر2

دراما إنسانية مُتشابكة تمتزج فيها المواقف الإنسانية بالصراعات ويولد الحب والرومانسية في أجواء من الحقد والكراهية، ولا تخلو الأحداث من لمحات كوميدية ممزوجة بالأسى، تناقضات كثيرة يرصدها النجم خالد الصاوي، من خلال أحداث مُسلسل "الصعلوك" من تأليف محمد الحناوي، وإخراج أحمد صالح، والذي تبدأ قناة "MBC مصر2" عرضه يوميًا بداية من غد "الأحد".
تتشعب أحداث مسلسل "الصعلوك" ، الذى يطرح قضايا وموضوعات متعددة مأخوذة من الواقع، حيث يُجسد "خالد الصاوي" دور "شيال" فقير يقيم في إحدي المناطق العشوائية، ثم ينتقل للعمل في قصر أحد كبار التجار في مصر "حسن حسني"، ثم تقع ابنه رجل الأعمال في حب "خالد الصاوي"، متأثرة بشخصيته الساحرة على الرغم من أنها متزوجة من شخصية ذات نفوذ، وتتفاعل الأحداث على مدار الحلقات بين قصة الحب والأجواء الشعبية والطبقية التي تطرحها الأحداث في 30 حلقة تجمع نخبة من الفنانين منهم خالد الصاوي، وحسن حسني، ونجلاء بدر، أحمد راتب، وهشام عبد الله، وصبري عبد المنعم، وأحمد صيام، وسيد رجب..، وغيرهم.