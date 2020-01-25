AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أليو بادجى يزين قائمة الأهلي لمواجهة النجم الساحلي فى دوري أبطال أفريقيا

السبت 25/يناير/2020 - 06:07 م
جانب من لقاء سابق
جانب من لقاء سابق بين الفريقين
Advertisements
عبد الحكيم أبوعلم
أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  قائمة الفريق لمواجهة النجم الساحلي، التي تقام في التاسعة من مساء غدٍ الأحد، على ملعب السلام، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وجاءت القائمة على النحو التالي: 
حراسة المرمى: شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي. 
خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد هاني - محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول - أيمن أشرف. 
خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي «أفشة» - وليد سليمان - محمود عبدالمنعم «كهربا» - حسين الشحات - أحمد الشيخ - جيرالدو.
خط الهجوم: جونيور أجايي - مروان محسن - أليو بادجي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مروان محسن يقود هجوم الأهلي أمام إف سي مصر.. اعرف التشكيل

الأهلي ونادي مصر | الشناوي ينقذ الأحمر من هدف محقق

ضم كهربا واستبعاد جمعة وصلاح محسن.. فايلر يعلن قائمة الأهلي لمباراة بلاتينيوم في أفريقيا

وليد سليمان يحتفل بـ اختياره نسر ديسمبر في الأهلي

دوري أبطال إفريقيا .. موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم والقنوات الناقلة

الأهلي يواجه بلاتينيوم عصر اليوم في دوري الأبطال

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي.. و3 أزمات تضرب النجم الساحلي.. مدة غياب ساديو ماني عن ليفربول

سرقة ساعات ملك المغرب.. خادمة في القصر استعانت بعشيقها للسطو على 36 ساعة باهظة الثمن.. تفاصيل

دولة جديدة تعلن اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا

شاهد | صورة المقاول "محمد علي" على حمار في قنا

مجموعة الأهلي .. ضربة جزاء مهدرة فى شوط أول سلبي بين الهلال وبلاتينيوم بـ دوري أبطال أفريقيا

بسبب آدم.. شطة يكشف عقوبة قميص شيكابالا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيات تعلن خفض أسعار ابيزا بقيمة 10 آلاف جنيه.. صور

إزاي تلبسي كده في الجو ده.. سلمى أبو ضيف بالشورت في عز الشتا.. شاهد

ببوت فضي وفستان قصير.. ساندي بإطلالة جريئة