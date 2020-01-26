فضل المحافظة على صلاة النوافل .. أمين الفتوى يكشف عنها

فضل المحافظة على صلاة النوافل .. قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المحافظة على السنن والنوافل له ثواب عظيم يحتاج إليه العبد يوم القيامة، لافتًا إلى أن العبد قد يحتاج بعد موته إلى حسنة واحدة تدخله الجنة وتبعده عن النار.





وأضاف «شلبي» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال حول فضل المحافظة على النوافل، أن الله سبحانه وتعالى قال: «وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ (197)»البقرة، مؤكدًا أنه ينبغي على الإنسان التزود بالحسنات في يوم لا ينفع فيه الندم ويفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه؛ لكل امريء منهم يومئذ شأن يغنيه.





وأوضح أن علماء الأصول قد ذكروا أن السنة، يٌثاب فاعلها ولا يٌعاقب تاركها لكن يٌلام على تركها، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يلومه على تركها.

وأشار إلى أن المحافظة على السنن والنوافل كصلاة 12 ركعة(السنن الرواتب) كل يوم، وصيام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع والأيام البيض من كل شهر، هي حسنات توضع في رصيد العبد يجدها يوم القيامة، لافتًا إلى أن الصلوات المفروضة إن كان بها نقص يوم القيامة، فإن السنن الرواتب تأتي لتجبر هذا النقص.





وأكد أمين الفتوى أن بعض الناس الآن في غفلة، ولن يدرك أهمية المحافظة على هذا السنن إلا من مات.





حكم صلاة النوافل بنيتين





تلقى مجمع البحوث الإسلامية سؤالا يقول صاحبه: " أقوم من النوم متأخرا في العادة فألحق بالمسجد صلاة الفجر وخشية من إقامة الصلاة أقوم بصلاة ركعتي الفجر - سنة الصبح- مع نية تحية المسجد فهل يجوز لي الجمع بينهما بنية واحدة ؟ ".





وردّت لجنة الفتوى: إذا دخل المسجد وصلى سنة الفجر أجزأته عن تحية المسجد، وإن نواها معا محمود شرعًا،لأن الجمع بين نيتين في النوافل يصح .





وقال الخرشي عند قول خليل: وتأدت بفرض، يعني أن ركعتي التحية ليستا مرادتين لذاتهما، إذ القصد منهما تمييز المساجد عن سائر البيوت، لذا إذا صلى صلاة أجزأته عن تحية المسجد





حكم صلاة النوافل بنية قضاء الفرائض





وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار المصرية، إن من كان عليه صلوات فائتة يجب ان يقضيها لأنها تعبتر دين فى رقبته الى أن يقضيها.





وأضاف شلبي، فى إجابته على سؤال « هل يمكن صلاة النوافل بنية القضاء لعدم علم عدد الفروض الفائتة ؟»، أنه يجب أن لا نصلى النوافل بنية القضاء فإما أن نصلى نافلة وإما أن نصلى قضاء، فالأحوط أن أى صلاة نصليها نصلى معها صلاة بنية القضاء فإن كان علينا فرائض فتجبر وتقضى ولو لم يكن علينا فرائض فتحسب سُنة.





وأشار الى أن من كان عليه صلاة فريضة ولم يعلم ما هي الفجر أم الظهر ام العصر أم المغرب ام العشاء فعليه ان يصلى صلوات ليوم كامل اى 5 فرائض فإن كان عليه الظهر أو المغرب فيكون صلاها فهذا هو الأحوط.





صلاة النوافل جماعة





وقال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك صلوات لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلاها جماعة مثل صلاة الضحى وسنة الظهر القبلية والبعدية فكل هذه الصلوات تجوز فيها الجماعة، حيث قال فقهاء الشافعية إن كل ما لا تسن فيه الجماعة تجوز فيه الجماعة.





وأضاف عبدالسميع، فى إجابته على سؤال «ما حكم صلاة النافلة جماعة؟»، أن العلماء قالوا كل ما لا تسن فيه الجماعة تجوز فيه الجماعة أى كل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلاها جماعة يجوز أن نصليها جماعة، كذلك صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات فرداى فيجوز أن نجعلها جماعة.



