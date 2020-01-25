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فن

الضيف في افتتاح "جمعية الفيلم" بحضور صناعه

السبت 25/يناير/2020 - 08:06 م
فيلم الضيف
فيلم الضيف
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محمد نحلة

عرض اليوم السبت فيلم الضيف في حفل افتتاح فعاليات مهرجان جمعية الفيلم المقام في مركز الإبداع بدار الأوبرا وحرص على الحضور عدد من صناع العمل منهم مدير التصوير مازن المتجول، والمخرج هادي الباجوري، المونتير أحمد حافظ، ومصممة الملابس ريم العدل.

 

الفيلم يشارك في بطولته كل من خالد الصاوي، شيرين رضا، خالد الصاوي، أحمد مالك، ومن إخراج هادي الباجوري.

 

يستمر المهرجان حتى ٨ فبراير ويكرم كل من الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله بإهدائه الدورة الـ 46 للمهرجان.

 

بالإضافة إلى تكريم عدد من السينمائيين وهم  المخرج الكبير داوود عبدالسيد والسيناريست وحيد حامد والموسيقار منير الوسيمي والفنان لطفي لبيب والممثلة جيهان فاضل ومهندس الديكور نهاد بهجت والناقد صلاح هاشم، كما تم اختيار النجمة سميحة أيوب لتكون ضيف شرف هذه الدورة، لمسيرتها الحافلة بالأعمال المسرحية والسينمائية والدرامية التي شهدتها في مشوار حياتها.

 

يذكر أن  الأفلام الثمانية  سيتم عرضها بالمهرجان حسب ترتيب العرض التجاري، وهي "الضيف" للمخرج هادي الباجوري، و"نادي الرجال السري" للمخرج خالد الحلفاوي، و"الممر" للمخرج شريف عرفة، و"الفيل الأزرق 2" لمروان حامد، و"الكنز 2" للمخرج شريف عرفة، و"ولاد رزق 2" للمخرج طارق العريان، و"خيال مأتة" للمخرج خالد مرعي، وسيكون اخر فيلم سيتم عرضه "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت.
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