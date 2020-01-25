كانت متجهة إلى اسطنبول.. طائرة إيرانية تهبط اضطرارياً في طهران

هبطت طائرة ركاب إيرانية من طراز "إيرباص"، مساء اليوم السبت، اضطرارياً في مطار مهر آباد في العاصمة طهران بعد تعرضها لعطل فني أثناء رحلتها إلى اسطنبول.





وبحسب "روسيا اليوم" فإن الهبوط الاضطراري للطائرة من طراز "إيرباص A306" وتتبع لشركة "إير تور" الجوية، تم في حوالي الساعة 21:15 بالتوقيت المحلي.





كانت السلطات الإيرانية قد أسقطت عن طريق الخطأ، طائرة أوكرانية كانت متجهة من مطار الخميني في طهران إلى كييف، في 8 يناير، حينما كانت طهران توجه ضربة صاروخية إلى قواعد عسكرية أمريكية في العراق ردا على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني.





وأكد وزير الخارجية الإيراني أن الحكومة الإيرانية ليست مسؤولة عن تأخر المعلومات حول سبب سقوط الطائرة.