جايكا تشيد بجهود محافظ الفيوم في نشر التجربة اليابانية

شارك الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، ويوشيفومي أومورا، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا بمصر، في حفل ختام الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الأول، بالمدرسة المصرية اليابانية بمدينة الفيوم الجديدة.
كما حضر حفل الختام كل من محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والدكتور كازواكي هاشيموتو، المدير المشارك بوحدة إدارة المدارس اليابانية المصرية، والدكتورة ابتسام حسني، مدير المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الفيوم الجديدة.
خلال كلمته، أكد المحافظ التعاون الوثيق بين الجانبين المصري والياباني في العملية التعليمية تفعيلًا للمشروع القومي الذي يرعاه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بهذا النوع من التعليم، مشيرًا إلى أنه قد سبق له زيارة دولة اليابان عام 2016 وشاهد حرص الشعب الياباني على التعليم وتنمية المهارات البشرية على كافة المستويات.
من جانبه، أشاد أومورا بالدعم المقدم من قبل المحافظ والجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية لإنجاح مشروع المدارس المصرية اليابانية، ونشر التجربة اليابانية في التعليم.
وقد تضمن الحفل عددًا من العروض والفقرات الفنية وزيارة لمعرض أنشطة ومنتجات الطلاب الخاصة بمنهج 2.0 وأنشطة التوكاتسو، وصالة الألعاب الرياضية الخاصة بتلاميذ المدرسة.