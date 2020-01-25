جايكا تشيد بجهود محافظ الفيوم في نشر التجربة اليابانية

شارك الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، ويوشيفومي أومورا، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا بمصر، في حفل ختام الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الأول، بالمدرسة المصرية اليابانية بمدينة الفيوم الجديدة.





كما حضر حفل الختام كل من محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والدكتور كازواكي هاشيموتو، المدير المشارك بوحدة إدارة المدارس اليابانية المصرية، والدكتورة ابتسام حسني، مدير المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الفيوم الجديدة.



