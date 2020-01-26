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ديني

هل يجوز قطع صلة الرحم منعا للمشاكل .. دار الإفتاء تجيب

الأحد 26/يناير/2020 - 12:02 ص
دار الافتاء
دار الافتاء
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عبد الرحمن محمد
قال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلة الأرحام واجبة شرعًا وهي إحدى صفات أهل الجنة، كما في قوله تعالى: «الَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَل». 

وأضاف "الورداني"، خلال فتوى مسجلة له، فى إجابته عن سؤال يقول صاحبه (فيمن تجب صلة الرحم؟ وهل لصلة الرحم أفعال محددة؟)، أن صلة الرحم هى جميع أفعال الخير من التصدق عليهم ووصلهم والوقوف بجانبهم عند المشكلات والإحسان إليهم والكلام الطيب والحفاظ على سيرتهم وسمعتهم. 

وأشار إلى أنه لا يجوز قطيعة الرحم منعا للمشاكل، ولكن يجوز تقليل الزيارات للشخص المتسبب في ذلك، أو يجوز إطالة المدة بين الزيارات، أو تقليل المكالمات الهاتفية، لكن القطيعة نهائيًا لا تجوز شرعًا.

وأوضح أن صلة الرحم تحتاج إلى عدم الخصام والقطيعة وعدم الإيذاء وتمني الخير للغير.

حكم صلة الرحم بالرسائل فقط 

من جانبه استنكر الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، طريقة المصريين في صلة الأرحام، منبهًا أن المسلمين قلدوا الغرب واكتفوا بإرسال بوكيه ورد أو رسالة نصية أو محادثة هاتفية.

وقال «كريمة» خلال لقائه ببإحدى البرامج الفضائية أنه إذا أردنا معرفة كيفية صلة الرحمة نظر إلى حال النبي- صلى الله عليه وسلم- مع آل بيته وأقربائه، فكان صلى الله عليه وسلم يقف على باب فاطمة الزهراء -رضي الله عنها، ويسأل عن الحسن والحسين ويقول: «يرحمكم الله، إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا».

وأشار إلى أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يذهب إلى بيت فاطمة الزهراء ابنته يوميا، وكان دائمًا السؤال عن عميه حمزة والعباس، منوهًا بأن صلة الرحم تكون بالسعى إلى بيوت من أمرنا الله تعالى بصلته.

كيف يكون صلة الرحم ومتى يكون الهجر

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إن صلة الرحم تحدث بعدم المقاطعة حتى ولو كان السلام عبر الهاتف مرة كل أسبوع أو كل شهر وفي المواسم، ورد السلام.

وأضاف جمعة خلال مجلس الجمعة الأسبوعي رد على أسئلة المصلين ، أن صلة الرحم تحتاج الى عدم الخصام والقطيعة وعدم الإيذاء وتمني الخير للغير.

وتابع: أما هجر الصديق أو القريب ليس من الإسلام في شيء وقد قال أحد العلماء الكبار إن الهجر بدعة شركية لا يقبلها الدين الإسلامي فالمسلم لا يهجر أخاه فوق ثلاث ليال.

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