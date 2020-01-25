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فن

عايدة رياض تكشف تفاصيل لأول مرة عن قضية اتهامها بالدعارة .. فيديو

السبت 25/يناير/2020 - 11:19 م
عايدة رياض
عايدة رياض
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أحمد إبراهيم
كشفت عايدة رياض الحقيقة الكاملة لقضية اتهامها فى ممارسة الدعارة مؤكده على ان كل ما تردد بشان هذه الواقعة غير صحيح وعار تماما من الصحة. 

وقالت عايدة رياض خلال لقائها فى برنامج "تحيا الستات" للاعلامية راغدة شلهوب : كل ما قيل عن اننى سجنت بسبب قصية دعارة امر غير صحيح وكان سجنى بسبب قضية اخرى خاصة بادعاء احدى الفنانات اتهمتنى باعطائها 100 دولار مزيفة .

واضافت عايدة رياض قائلة : كان محرم فؤاد معى فى هذه الازمة ولكن تم حبسى ثلاث شهور على زمة القضية حتى ظهرت الحقيقة وحصلت على البراءة من تهمة التزوير. 

وأوضحت عايدة قائلة : ولكن تم ترويج الازمة التى مررت بها على انها ممارسة دعارة وهو امر اثار جدلا واسعا واثر سلبيا على عائلتى حتى تم براءتى وظهر الحق. 
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