أشرف زكي يوضح الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي

قال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي مستقرة وفي حالة تحسن عن السابق.





وأضاف أشرف زكي خلال تصريحات تليفزيونية، أن الشائعات التى قيلت عن الفنانة نادية لطفى بأنها لا تتحرك وجالسة على أجهزة غير صحيح بالمرة.





وتابع نقيب المهن التمثيلية، أن الأطباء أكدوا على تحسن الحالة الصحية للفنانة نادية لطفى، مضيفا أنه خلال أيام قليلة سيتم نقل نادية لطفى من العناية المركزة إلى غرفة عادية نظرا لتحسن حالتها الصحية.





وأوضح أشرف زكي، أن جميع الفنانين بجوار نادية لطفى للاطمئنان على صحتها حتى تقوم وتتعافى.





وأشار إلى أنه، لا يعرف ما هي مصلحة أولئك الذين ينشرون الشائعات على الفنانة نادية لطفى، مؤكدا أنها فى حالة جيدة.