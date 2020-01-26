استقطاب المجتمع الدولي.. مسئول أممي يبدأ زيارة إلى السودان

وصل إلى الخرطوم، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم اشتاينر، على رأس وفد من مسئولي الأمم المتحدة؛ للقاء كبار المسئولين السودانيين، خلال زيارة تستمر حتى الثلاثاء المقبل.





وكان في استقبال المسئول الدولي في مطار الخرطوم، السفيرة إلهام ابراهيم محمد الوكيل المساعد للشئون السياسية بوزارة الخارجية السودانية، والسفيرة نادية محمد خير مدير إدارة المنظمات الدولية بالوزارة.





وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، إن الزيارة تأتي في إطار السعي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتعهدات التي قدمها البرنامج للحكومة الإنتقالية، ومتابعة لنتائج لقاء اشتاينر مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر الماضي.



