AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مواجهات نارية وحاسمة في كرة اليد والقدم .. موعد مباريات اليوم الأحد 26-1-2020 والقنوات الناقلة

الأحد 26/يناير/2020 - 07:30 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
تنطلق اليوم الأحد 26-1-2020 ، العديد من المباريات والمواجهات النارية ، في مختلف المسابقات ، المحلية والعربية ، والقارية ، والأوروبية.

7.00 ، مباراة نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد بين مصر وتونس
تذاع المباراة عبر قناتي "الفضائية التونسية - الفضائية المغربية"

الدوري المصري
5.00 ، المقاولون العرب أمام طنطا
تذاع مباريات الدوري المصري عبر قناتي أون سبورت و تايم سبورت

كأس محمد السادس للأندية العربية
5.00 ، الإسماعيلي أمام الاتحاد السكندري 
وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 2

دوري أبطال إفريقيا
9.00 ، الأهلي أمام النجم الساحلي التونسي
تذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت 1

كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية"
3.00 ، زاناكو مع موتيما بيمبي
3.00 ، ادجوبي مع نهضة بركان
6.00 ، بيراميدز مع إينوجو رينجرز
6.00 ، حوريا أمام بيدفيست ويتس
6.00 ، إنييمبا مع حسنية أكادير
9.00 ، دجوليبا أمام النصر 
9.00 ، المصري البورسعيدي مع إف سي نواذيبو 
9.00 ، نادي بارادو مع سان بيدرو 

وتذاع المباريات عبر قنوات بي ان سبورت 1 -7- 8


كأس آسيا تحت 23 سنة - تايلاند
2.30 ، كوريا الجنوبية أمام السعودية "النهائي"
تذاع عبر قناة بي ان سبورت 10 ، والكأس 3

الدوري الإسباني 
1.00 ، أتلتيكو مدريد مع ليجانيس
3.00 ، سيلتا فيجو مع  إيبار
5.00 ، خيتافي أمام ريال بيتيس
7.30 ، ريال سوسييداد مع ريال مايوركا
10.00 ، بلد الوليد مع ريال مدريد

الدوري الإيطالي
1.30 ، انتر ميلان مع كالياري
4.00 ، بارما مع أودينيزي
4.00 ، هيلاس فيرونا مع ليتشي
4.00 ، سامبدوريا أمام ساسولو
7.00 ، روما مع لاتسيو
9.45 ، نابولي مع يوفنتوس

الدوري الألماني 
4.30 ، فيردر بريمن مع هوفنهايم
7.00 ، باير ليفركوزن مع فورتونا دوسلدورف

الدوري الفرنسي
4.00 ، ليون مع تولوز
6.00 ، نانت مع بوردو
10.00 ، ليل أمام باريس سان جيرمان

وتذاع المباريات الأوروبية عبر قنوات بي ان سبورت

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد مباريات اليوم الأحد 29-12-2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 29 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

مواجهات نارية .. موعد مباريات اليوم الأحد 5-1-2020 والقنوات الناقلة

مواجهات نارية.. موعد مباريات اليوم السبت 11-1-2020 والقنوات الناقلة

السوبر الإسباني .. موعد مباريات اليوم الأحد 12-1-2020 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

ليفربول يرغب في التعاقد مع لاعب ريال مدريد

زينة عاشور بإطلالة مبهجة على إنستجرام

شخصيتك في كل تطبيق .. #dollypartonchallenge تحد جديد بين المشاهير يضرب مواقع التواصل.. صور

كندا تعلن عن أول إصابة بـ فيروس كورونا

خبير نفسى يكشف سبب قتل أم لابنتها في بنها .. فيديو

قلب عين شمس .. النعام سكن فيها الفراعنة وضمت أكبر مزارع في مصر.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قلب عين شمس .. النعام سكن فيها الفراعنة وضمت أكبر مزارع في مصر.. صور

زلزال تركيا المدمر .. شاهد لحظة خروج طفلة 3 سنوات من تحت الأنقاض

بعد مشاهير هوليوود .. رشدي أباظة وفنانو زمان يشاركون في تحدي دوللي الجديد