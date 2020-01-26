مواجهات نارية وحاسمة في كرة اليد والقدم .. موعد مباريات اليوم الأحد 26-1-2020 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الأحد 26-1-2020 ، العديد من المباريات والمواجهات النارية ، في مختلف المسابقات ، المحلية والعربية ، والقارية ، والأوروبية.





7.00 ، مباراة نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد بين مصر وتونس

تذاع المباراة عبر قناتي "الفضائية التونسية - الفضائية المغربية"





الدوري المصري 5.00 ، المقاولون العرب أمام طنطا تذاع مباريات الدوري المصري عبر قناتي أون سبورت و تايم سبورت





كأس محمد السادس للأندية العربية 5.00 ، الإسماعيلي أمام الاتحاد السكندري

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 2





دوري أبطال إفريقيا

9.00 ، الأهلي أمام النجم الساحلي التونسي

تذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت 1





كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية"