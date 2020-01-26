مواجهات نارية وحاسمة في كرة اليد والقدم .. موعد مباريات اليوم الأحد 26-1-2020 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الأحد 26-1-2020 ، العديد من المباريات والمواجهات النارية ، في مختلف المسابقات ، المحلية والعربية ، والقارية ، والأوروبية.
7.00 ، مباراة نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد بين مصر وتونس
تذاع المباراة عبر قناتي "الفضائية التونسية - الفضائية المغربية"
الدوري المصري
5.00 ، المقاولون العرب أمام طنطا
تذاع مباريات الدوري المصري عبر قناتي أون سبورت و تايم سبورت
كأس محمد السادس للأندية العربية
5.00 ، الإسماعيلي أمام الاتحاد السكندري
وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 2
دوري أبطال إفريقيا
9.00 ، الأهلي أمام النجم الساحلي التونسي
تذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت 1
كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية"
3.00 ، زاناكو مع موتيما بيمبي
3.00 ، ادجوبي مع نهضة بركان
6.00 ، بيراميدز مع إينوجو رينجرز
6.00 ، حوريا أمام بيدفيست ويتس
6.00 ، إنييمبا مع حسنية أكادير
9.00 ، دجوليبا أمام النصر
9.00 ، المصري البورسعيدي مع إف سي نواذيبو
9.00 ، نادي بارادو مع سان بيدرو
وتذاع المباريات عبر قنوات بي ان سبورت 1 -7- 8
كأس آسيا تحت 23 سنة - تايلاند
2.30 ، كوريا الجنوبية أمام السعودية "النهائي"
تذاع عبر قناة بي ان سبورت 10 ، والكأس 3
الدوري الإسباني
1.00 ، أتلتيكو مدريد مع ليجانيس
3.00 ، سيلتا فيجو مع إيبار
5.00 ، خيتافي أمام ريال بيتيس
7.30 ، ريال سوسييداد مع ريال مايوركا
10.00 ، بلد الوليد مع ريال مدريد
الدوري الإيطالي
1.30 ، انتر ميلان مع كالياري
4.00 ، بارما مع أودينيزي
4.00 ، هيلاس فيرونا مع ليتشي
4.00 ، سامبدوريا أمام ساسولو
7.00 ، روما مع لاتسيو
9.45 ، نابولي مع يوفنتوس
الدوري الألماني
4.30 ، فيردر بريمن مع هوفنهايم
7.00 ، باير ليفركوزن مع فورتونا دوسلدورف
الدوري الفرنسي
4.00 ، ليون مع تولوز
6.00 ، نانت مع بوردو
10.00 ، ليل أمام باريس سان جيرمان
وتذاع المباريات الأوروبية عبر قنوات بي ان سبورت