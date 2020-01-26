ليفربول يرغب في التعاقد مع لاعب ريال مدريد

يخطط الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي ، والمحترف في صفوفه محمد صلاح ، على تدعيم مركز خط الوسط، الذي ضربته الإصابات، بالإسباني إيسكو لاعب فريق ريال مدريد، خلال أقرب فرصة.
وحسبما أوردت صحيفة آس الإسبانية ، نقلا عن ذا صن البريطانية، فإن كلوب، يستهدف إيسكو، خلال الفترة المقبلة، لتعزيز هذا المركز، حيث يقدم اللاعب مستويات مميزة في الفترة الأخيرة.
وحسبما أوردت صحيفة آس الإسبانية ، نقلا عن ذا صن البريطانية، فإن كلوب، يستهدف إيسكو، خلال الفترة المقبلة، لتعزيز هذا المركز، حيث يقدم اللاعب مستويات مميزة في الفترة الأخيرة.
كما أكدت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، يرغب في بيع اللاعب، ولكن مقابل مادي كبير