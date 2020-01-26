ليفربول يرغب في التعاقد مع لاعب ريال مدريد

يخطط الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي ، والمحترف في صفوفه محمد صلاح ، على تدعيم مركز خط الوسط، الذي ضربته الإصابات، بالإسباني إيسكو لاعب فريق ريال مدريد، خلال أقرب فرصة.



وحسبما أوردت صحيفة آس الإسبانية ، نقلا عن ذا صن البريطانية، فإن كلوب، يستهدف إيسكو، خلال الفترة المقبلة، لتعزيز هذا المركز، حيث يقدم اللاعب مستويات مميزة في الفترة الأخيرة.



