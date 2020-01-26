AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ليفربول يرغب في التعاقد مع لاعب ريال مدريد

الأحد 26/يناير/2020 - 04:58 ص
يورجن كلوب
يورجن كلوب
Advertisements
ريهام بكير
يخطط الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي ، والمحترف في صفوفه محمد صلاح ، على تدعيم مركز خط الوسط، الذي ضربته الإصابات، بالإسباني إيسكو لاعب فريق ريال مدريد، خلال أقرب فرصة.

وحسبما أوردت صحيفة آس الإسبانية ، نقلا عن ذا صن البريطانية، فإن كلوب، يستهدف إيسكو، خلال الفترة المقبلة، لتعزيز هذا المركز، حيث يقدم اللاعب مستويات مميزة في الفترة الأخيرة.

كما أكدت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، يرغب في بيع اللاعب، ولكن مقابل مادي كبير
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ريال مدريد يرصد 120 مليون يورو لضم نجم ليفربول

فيرنر يشعل الصراع بين تشيلسي وليفربول

ترشيحاتنا

شوربة الخفافيش.. كيف تسبب الطبق الأشهي بـ الصين في تفشي كورونا؟

حسن شاكوش: بعشق حاجة اسمها منى زكي.. فيديو

هانى حتحوت يحذر الزمالك بعد التأهل لربع نهائي أبطال أفريقيا .. فيديو

ليفربول يرغب في التعاقد مع لاعب ريال مدريد

شخصيتك في كل تطبيق .. #dollypartonchallenge تحد جديد بين المشاهير يضرب مواقع التواصل.. صور

بعد فشلهم في الحشد.. التنظيم الدولي يستخدم الأخوات وأبناءهن القصر في مقدمة الصفوف .. فيديو

AdvertisementS

المصري: نتعرض لحرب من داخل بورسعيد.. وهذه حقيقة وفاة أحمد مسعود.. فيديو

أمير مرتضى: توقيع عقوبة مالية على شيكابالا.. وكارتيرون يريد كاسونجو

هانى حتحوت يحذر الزمالك بعد التأهل لربع نهائي أبطال أفريقيا .. فيديو

اخبار الرياضة .. موقف الأهلي من الصعود إلى دور الـ 8 من أبطال أفريقيا..أفشة وفتحي ووليد على دكة البدلاء أمام النجم الساحلي

الزمالك يعاقب شيكابالا بسبب نجله .. اعرف التفاصيل

الخطيب ومرجان يعزّيان في كبير مشجعي الأهلي بالإمارات .. صور

دوري أبطال إفريقيا .. موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي والقنوات الناقلة

هانى حتحوت: نقطتا بلاتينيوم رصاصة أصابت الأهلي في أبطال أفريقيا.. فيديو

مجدي عبد الغني يكشف عن أشيك لاعب في الأهلي وأول هدية من والده .. فيديو

كسر في الجمجمة .. وفاة لاعب إنجليزي بعد تعرضه للضرب من مجهولين

أخبار الزمالك | أول تعليق من خالد الغندور بعد التأهل .. وجلسة فنية لـ كارتيرون مع لاعبي الأبيض

حتحوت يوضح احتمالات تأهل الأهلي إلى ربع نهائى أبطال أفريقيا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شخصيتك في كل تطبيق .. #dollypartonchallenge تحد جديد بين المشاهير يضرب مواقع التواصل.. صور

مأساة تهز الأردن .. دفاية تقتل أسرة كاملة من 6 أفراد

زينة عاشور بإطلالة مبهجة على إنستجرام