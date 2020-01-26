من داخل الصين .. الولايات المتحدة تتخذ قرارا عاجلا بشأن فيروس كورونا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن قرار عاجل من الولايات المتحدة بشأن انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين.





وبحسب "سكاي نيوز"، قالت الخارجية الأمريكية إنها ستقوم بإجلاء الرعايا الأمريكيين من مدينة ووهان الصينية حيث ينتشر فيروس كورونا





وكانت الولايات المتحدة، أعلنت اكتشاف أولى حالات كورونا لديها.





وأثار انتشار فيروس كورونا الجديد حالة من الذعر العالمي بعد ظهوره في الصين وانتقاله إلى أكثر من دولة حول العالم مثل اليابان وكوريا الجنوبية وكندا.





وارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في الصين ليصل إلى 54 شخصا، بعد إعلان السلطات في مقاطعة هوباي عن 13 حالة وفاة إضافيّة و323 إصابة جديدة مؤكّدة.





فيما قالت حكومة شنجهاي إنها سجلت أول حالة إصابة لديها.





وارتفع عدد الإصابات المؤكدة على مستوى البلاد، بحسب الأرقام الواردة من هوباي، بؤرة الوباء، إلى 1610 شخصا، بناءً على الأرقام التي كانت الحكومة المركزيّة نشرتها في وقت سابق.



