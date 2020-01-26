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أخبار العالم

بعدما أعدم زوجها منذ 6 سنوات .. عمة زعيم كوريا الشمالية تظهر من جديد

الأحد 26/يناير/2020 - 07:32 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
ظهرت كيم كيونج هوي، عمة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون للمرة الأولى منذ أمر الأخير بإعدام زوجها قبل 6 سنوات.

وبحسب "سكاي نيوز"، أمر كيم جونج أون بإعدام زوج عمته خلال حملة تطهير، وكانت كيم جونج هوي، شقيقة الزعيم السابق كيم جونج إيل، ذات نفوذ كبير في كوريا الشمالية، خاصة خلال السنوات الأولى من حكم أون.

واكن منذ إعدام زوجها، جانج سونج ثايك، الذي كان ثاني أقوى رجل في البلاد، في عام 2013، اختفت عن الأنظار.

وظهرت هوي جالسة بالقرب من أون خلال حفل بمناسبة السنة القمرية الجديدة في العاصمة بيونج يانج.

ونقلت القناة عن أوليفر هوثام مدير تحرير مؤسسة (إن.كيه نيوز) الإخبارية، التي تتابع الأوضاع في كوريا الشمالية، ومقرها سيول، قوله إن:"كثيرين من مراقبي كوريا الشمالية كانوا يظنون أن كيم كيونغ هوي ذهبت للمنفى، أو حتى قُتلت عقب موت زوجها، ولذلك فإن رؤيتها تظهر بجانب الزعيم بعد نحو ست سنوات تعد مفاجأة بالتأكيد".

وكانت هوي وزوجها يمثلان "مركز قوة" في الماضي، وفق ما نقلت "رويترز"، وشكلا نوعا من الوصاية في العالم السياسي لكوريا الشمالية وراء زعيمها الشاب الذي تولى الحكم خلفا لوالده في ديسمبر عام 2011 .

وأضاف هوثام أن عودة كيم كيونج هوي للظهور في مكان بارز يشير إلى احتفاظها، أو على الأقل استعادتها، لوضع مؤثر وراء الكواليس، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام الرسمية ذكرت اسمها بعد تشوي ريونج هاي، الرجل الثاني من الناحية الاسمية في كوريا الشمالية.

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