ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية بالبرازيل إلى 30 قتيلاً

أعلنت السلطات في البرازيل ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار بغزارة على مناطق جنوب شرق البلاد مؤخرا إلى 30 قتيلا و17 مفقودا.





ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الأحد عن مسئولي الدفاع المدني قولهم إنه تم إجلاء 2600 شخص من منازلهم في ولاية "ميناس جيرايس"، وذلك بعد أن هطلت الأمطار عليها بغزارة على مدار ال48 ساعة الماضية.



