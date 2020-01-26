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أخبار العالم

بسبب كورونا.. السعودية تدعو مواطنيها لمغادرة هونج كونج سريعا

الأحد 26/يناير/2020 - 08:58 ص
القنصلية السعودية
القنصلية السعودية في هونج كونج
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محمود نوفل
حثت قنصلية المملكة العربية السعودية في هونج كونج، المواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين، إلى المغادرة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وذكرت القنصلية عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تنصح القنصلية المواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين في هونج كونج بالمغادرة بسبب انتشار فيروس كورونا،كما تنصح القنصلية تأجيل زيارة المواطنين المجدولة إلى هونج كونج سواء لغرض العمل أو الدراسة أو السياحة بما في ذلك الزيارات الرسمية".

وقالت القنصلية أيضا: "ويفضل بالنسبة للطلاب الدارسين في هونج كونج المتواجدين في المملكة حاليًا عدم العودة لحين تحسن الأمور والتنسيق في ذلك مع الملحقية الثقافية".

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، بالتعاون مع وزارة الصحة، قد اتخذت إجراءات وقائية وتدابير احترازية على الركاب القادمين من الصين إلى مطارات السعودية.

وتشمل تلك الإجراءات الرحلات المباشرة وغير المباشرة؛ وذلك بهدف التأكد من خلوّ المسافرين من الفيروس التاجي "كورونا" المستجد في جنوب الصين.

وجاءت تلك التدابير منذ أن تم إعلان ظهور الفيروس.

كما أصدرت الهيئة تعميمًا للمطارات والناقلات الجوية المشغِّلة بالسعودية، يشدِّد على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر، بجانب أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة، وخصوصًا للمسافرين القادمين من الدول التي تم الاشتباه بوجود الفيروس فيها.
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