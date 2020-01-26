بسبب كورونا.. السعودية تدعو مواطنيها لمغادرة هونج كونج سريعا

حثت قنصلية المملكة العربية السعودية في هونج كونج، المواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين، إلى المغادرة بسبب انتشار فيروس كورونا.





وذكرت القنصلية عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تنصح القنصلية المواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين في هونج كونج بالمغادرة بسبب انتشار فيروس كورونا،كما تنصح القنصلية تأجيل زيارة المواطنين المجدولة إلى هونج كونج سواء لغرض العمل أو الدراسة أو السياحة بما في ذلك الزيارات الرسمية".





وقالت القنصلية أيضا: "ويفضل بالنسبة للطلاب الدارسين في هونج كونج المتواجدين في المملكة حاليًا عدم العودة لحين تحسن الأمور والتنسيق في ذلك مع الملحقية الثقافية".



