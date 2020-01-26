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فن

هذا ما حققه كليب أغنية شامخ لـ أصالة

الأحد 26/يناير/2020 - 09:34 ص
اصالة نصري
اصالة نصري
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شروق ابراهيم

حقق كليب أغنية شامخ للفنانة السورية أصالة نصري 7 ملايين و453 ألفا و779 مشاهدة عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".


تقول كلمات الأغنية: "حروف الصمت مكسورة .. فصدري صوت يجرحني .. بصرخة ماوصلت سمعي .. ولا حتى درت عني .. تكسر في عيوني الدمع .. بعد ما جمده عزي .. وصارت عزتي لنفسي .. هي أكثر ما يكسرني .. ولو شامخ وأنا شامخ .. أحس الضعف في همسي .. وأنا أداري وأنا داري .. كثير الصبر يقهرني".

 

"شامخ" أغنية باللهجة الخليجية، من كلمات الأمير بدر بن محمد، وألحان عبدالعزيز، وتوزيع منتصر محمد علي، ومكش وماستر OMIX.

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