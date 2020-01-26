AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

مركز الابتكار بجامعة عين شمس: نستقبل طلاب جامعة الطفل حتى 6 فبراير

الأحد 26/يناير/2020 - 10:12 ص
تلاميذ جامعة الطفل
تلاميذ جامعة الطفل
Advertisements
قسم التعليم

أعلن مركز تطوير المشروعات والابتكار والملكية الفكرية عن بدء استقبال الطلاب الجدد لجامعة الطفل يناير 2020.


وقال المركز في بيان له: بدأت فعاليات اليوم الأول ببرنامج جامعة الطفل، بتعرف الأطفال علي برنامج جامعة الطفل وهدفه والمجالات التي يتم دراستها فيه.


 وأضاف المركز أنه تم كذلك تعريف الأطفال بالتاريخ العريق لجامعة عين شمس والكليات والأقسام العلمية ببعض الكليات. 


وأشار المركز إلى أنه تم التطرق كذلك إلي تعريفهم بقشور بسيطة عن مجال علم المصريات، وذلك بهدف توسيع إدراك وآفاق الأطفال خلال فترة دراستهم  بجامعة الطفل وفهمهم بكل ما يحيط بهم.


وأوضح مركز تطوير المشروعات والابتكار والملكية الفكرية بجامعة عين شمس، أنه يمكن استقبال الطلاب الجدد بجامعة الطفل حتى 6 /2 /2020.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لطلاب عين شمس.. كل ما تريد معرفته عن مركز تحفيز الابتكار بالجامعة

بحضور وزراء التعليم العالي والكهرباء والسفير الأمريكي ..افتتاح مركز التميز في الطاقة بهندسة عين شمس

رئيس قسم الأطفال بـ عين شمس: المستشفى الجديد يخدم 2 مليون مريض سنويًا

تفاصيل زيارة وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لـ جامعة عين شمس

جامعة عين شمس في أسبوع.. ليلى علوي في ندوة الثلاثاء المقبل.. زيارة من وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.. وتعاون جديد مع كيوشو اليابانية

حصاد جامعة عين شمس في 2019.. توقيع أول توأمة من نوعها في مجال جراحات وعلاج عيوب القلب الخلقية مع مستشفى رويال برومتن بلندن.. افتتاح مركز التميز في الطاقة بكلية الهندسة..ومذكرة تفاهم مع جامعة برلين

ترشيحاتنا

يظهر بالصين ويقتل 33 مليوناً.. بيل جيتس يتنبأ بـ فيروس كورونا الجديد قبل 6 سنوات.. فيديو

تعرف على درجات الحرارة اليوم 26-1-2020 بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 26 -1-2020 .. فيديو

نوع شرس من الأنفلونزا.. البرلمان يكشف خطورة فيروس كورونا وطرق تجنب الإصابة به

دعاء الصباح للرزق.. يساعد على جلبه سريعا وزيادة التوفيق في العمل

المجد يشعل موقعة السعودية وكوريا الجنوبية في نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفرة المياه وسهولة المواصلات .. حكاية أقدم مركز بوليس فى مصر بمدينة نويبع .. صور

أسعار تويوتا toyota في مصر اليوم بعد آخر تخفيض .. صور

قلب عين شمس .. النعام سكن فيها الفراعنة وضمت أكبر مزارع في مصر.. صور