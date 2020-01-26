مركز الابتكار بجامعة عين شمس: نستقبل طلاب جامعة الطفل حتى 6 فبراير

أعلن مركز تطوير المشروعات والابتكار والملكية الفكرية عن بدء استقبال الطلاب الجدد لجامعة الطفل يناير 2020.





وقال المركز في بيان له: بدأت فعاليات اليوم الأول ببرنامج جامعة الطفل، بتعرف الأطفال علي برنامج جامعة الطفل وهدفه والمجالات التي يتم دراستها فيه.





وأضاف المركز أنه تم كذلك تعريف الأطفال بالتاريخ العريق لجامعة عين شمس والكليات والأقسام العلمية ببعض الكليات.







وأشار المركز إلى أنه تم التطرق كذلك إلي تعريفهم بقشور بسيطة عن مجال علم المصريات، وذلك بهدف توسيع إدراك وآفاق الأطفال خلال فترة دراستهم بجامعة الطفل وفهمهم بكل ما يحيط بهم.





وأوضح مركز تطوير المشروعات والابتكار والملكية الفكرية بجامعة عين شمس، أنه يمكن استقبال الطلاب الجدد بجامعة الطفل حتى 6 /2 /2020.





