قبل عودته للعمل.. أسباب تعطل الموقع الإلكتروني لـ جامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس عن تنفيذ خطة الصيانة الدورية ورفع كفاءة شبكة الكهرباء.





ونتيجة لإجراء أعمال الصيانة بـ خط الكهرباء المغذي لشبكة المعلومات فقد تأثرت الخدمات الإلكترونية للجامعة مما أدى إلى تعطل الموقع الإلكتروني للجامعة والكليات بالإضافة إلى الخدمات الالكترونية المقدمة من خلال الشبكة.













وتواصل صدى البلد مع المركز الإعلامي لمعرفة موعد عودة عمل الموقع الإلكتروني للجامعة، حيث أوضح المركز الإعلامي أن أعمال الصيانة مستمرة أيام الجمعة والسبت ٢٤و٢٥ يناير على أن يُستأنف العمل الأحد المقبل 26-1-2020.





يذكر أن جامعة عين شمس، تقوم بالصيانة الدورية كل عام لرفع كفاءة موقعها الرسمي.