AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

قبل عودته للعمل.. أسباب تعطل الموقع الإلكتروني لـ جامعة عين شمس

الجمعة 24/يناير/2020 - 08:53 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
حسام الفقي
أعلنت جامعة عين شمس عن تنفيذ  خطة الصيانة الدورية ورفع كفاءة شبكة الكهرباء.

ونتيجة لإجراء أعمال الصيانة بـ خط الكهرباء المغذي لشبكة المعلومات فقد تأثرت الخدمات الإلكترونية للجامعة مما أدى إلى تعطل الموقع الإلكتروني للجامعة والكليات بالإضافة إلى الخدمات الالكترونية المقدمة من خلال الشبكة.



وتواصل صدى البلد مع المركز الإعلامي لمعرفة موعد عودة عمل الموقع الإلكتروني للجامعة، حيث أوضح المركز الإعلامي أن أعمال الصيانة مستمرة أيام الجمعة والسبت ٢٤و٢٥ يناير على أن يُستأنف العمل الأحد المقبل 26-1-2020.

يذكر أن جامعة عين شمس، تقوم بالصيانة الدورية كل عام لرفع كفاءة موقعها الرسمي. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم العالي في اسبوع.. ختام انتخابات الاتحادات الطلابية بفوز 5 فئات على رئاسة الجامعات.. توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي عين شمس وبرلين للتكنولوجيا

رئيس جامعة بنها لـ صدى البلد : لا توجد وظائف قيادية محجوزة والكفاءة معيار الاختيار .. مفاجآت فى نواب رئيس الجامعة .. المستشفى التخصصى الجديد ينطلق قريبا ..وننتظر القرار الجمهوري بإنشاء الجامعة الأهلية

تجارة عين شمس تدرب 600 إداري بالتعاون مع المعهد القومي للإدارة

جامعة عين شمس في أسبوع.. ليلى علوي في ندوة الثلاثاء المقبل.. زيارة من وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.. وتعاون جديد مع كيوشو اليابانية

13 دولة تشارك فى بطولة كرة القدم الخماسية للطلاب الوافدين بجامعة عين شمس

لربط التعليم بالصناعة.. جامعة عين شمس: افتتاح ورشة لوبان.. 8 يناير

ترشيحاتنا

سارة نخلة: لن أتزوج من الوسط الفنى مرة أخرى.. فيديو

أهم الأخبار .. تطورات الحالة الصحية لمبارك.. ومفاجأة صلاح لجمهوره

هناكل ايه النهاردة .. مكرونة فرن بالخضار وكبدة دجاج وملوخية.. والحلو: تورتة الآيس كريم

صوت من العالم الآخر.. تعرف على التقنية التي جعلت مومياء مصرية تتحدث بعد 3000 عام من تحنيطها

الإتحاد الإفريقي يصدم الوداد المغربي.. تفاصيل

أردوغان يهدي ميركل "خوذة ومرآة" ورد فعل غريب من المستشارة الألمانية.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة اصطدام قطار بشاحنة علقت على القضبان.. ومصير قائدها

المسجد الكبير.. تحفة معمارية ومتنفس جديد يعالج أخطاء الماضي في أحضان معرض الكتاب

هنتعشى إيه النهاردة.. أرز أبيض دايت وخضار سوتيه