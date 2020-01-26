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تعليم

جامعة عين شمس تقفز 40 مركزا عالميا في تصنيف جوجل إسكولر للاستشهادات العالمية 2020

الأحد 26/يناير/2020 - 09:39 ص
رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس
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قسم التعليم
هنأ الدكتور محمود المتيني رئيس  جامعة  عين شمس السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين المنتمين  للجامعة؛ وذلك لحصول الجامعة على المركز الثانى على مستوى الجامعات المصرية فى تصنيف  "جوجل اسكولر " للاستشهادات العلمية،  وهو ما يعد خطوة جديدة  نحو تحول الجامعة  إلى جامعة بحثية منتجة .

وأضاف المتينى أن الجامعة قفزت أربعين مركزا عالميا لتحتل بذلك المركز 881 على مستوى الجامعات العالمية  التى تضمنها التصنيف والذى يعتمد على  ترتيب الجامعات  طبقا  لأعلى نسب استشهادات علمية للأبحاث المنسوبة  للجامعات  على قواعد بيانات  جوجل اسكولر للبحث العلمى  .

و أوضح  أن معايير هذا التصنيف قد شهدت هذا العام 2020 بعض التعديلات  الجوهرية الصعبة التى أثرت سلبًا و إيجابًا  على ترتيب العديد من الجامعات المصرية والعالمية  حيث  اختلفت طريقة التقييم عن العام الماضى،  فسابقا كان يتم التقييم على أساس احتساب  أعلى 100 باحث  مع استبعاد أول 5 باحثين لأعلى استشهاد علمى ، ا٦ما هذا العام  أصبح التقييم يتم باحتساب أعلى 100 باحث  مع استبعاد أعلى 10 باحثين  وبشرط ان٦ يصل عدد الاستشهادات العلمية لأكثر من 1000 استشهاد .

وأضاف أن هذا الانجاز لم يكن وليد الصدفة  ، فقد اتخذت الجامعة  وعلى رأسها قطاع الدراسات العليا والبحوث  العديد من  التدابير والإجراءات  الإلزامية  التى ساعدت  على تحسين ترتيب الجامعة  فى هذا التصنيف  ومنها : إصدار قرار يلزم السادة أعضاء هيئة التدريس  ومعاونيهم  عند طلب الحصول على أى خدمة  أن يقوم بتقديم الإفادة الإلكترونية، والتى تصدر  من نظام أعضاء هيئة التدريس بمشروع البوابة الإلكترونية للجامعة والتى تحتوى على  رابط حساب الجوجل اسكولر الخاص بمقدم  الطلب.

وزيادة مكافآت  النشر الدولي مما شجع  السادة أعضاء هيئة التدريس على إجراء المزيد من الأبحاث العلمية المتميزة ونشرها دوليا فى المجلات العلمية، وتنظيم العديد من ورش العمل والدورات التدريبية  لمساعدة أعضاء هيئة التدريس  على فهم قواعد النشر الدولي ومعايير التصنيفات الدولية المختلفة.
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