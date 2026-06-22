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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدفع بسيارات الإسعاف لموقع حريق مصنع الكيماويات بالخانكة

سيارات الإسعاف
سيارات الإسعاف
إبراهيم الهواري

دفعت هيئة الإسعاف المصرية بالقليوبية بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحريق الذي نشب داخل مصنع للكيماويات والصابون بطريق أبو زعبل بمدينة الخانكة، وذلك في إطار الاستجابة الفورية للحادث والتأهب للتعامل مع أي تطورات ميدانية.


وانتشرت سيارات الإسعاف بمحيط موقع الحريق بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى وتجهيز الأطقم الطبية تحسبًا لوجود أي حالات تستدعي التدخل السريع أو النقل إلى المستشفيات.
وواصلت فرق الإسعاف تمركزها بالقرب من موقع الحادث لتأمين أعمال الإطفاء الجارية، وتقديم الدعم اللازم لفرق الطوارئ المشاركة في التعامل مع الحريق، بالتزامن مع فرض كردون أمني لمنع اقتراب المواطنين من المنطقة حفاظًا على سلامتهم.
ودفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بـ 15 سيارات إطفاء، للسيطرة على حريق نشب بمصنع كيماويات وصابون بمنطقة أبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، حيث كان قد تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء، ثم زاد العدد لـ 15سيارات للسيطرة على الحريق الهائل.


كما دفع فرع هيئة الإسعاف بالقليوبية، بـ 3 سيارات إسعاف لمكان الحريق للتعامل مع أية حالات طارئة أو نقل حالات للمستشفي، وحتي الأن لم يسفر الحريق عن ثمة إصابات أو خسائر بشرية.


تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق هائل بمصنع كيماويات وصابون بمنطقة أبو زعبل بالخانكة.
وانتقلت علي الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية لمكان الحريق، وجرى الدفع بـ 15 سيارةإطفاء لموقع الحريق، وكذلك 3 سياران إسعاف، وجاري أعمال السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بمصنع كيماويات وصابون بمنطقة أبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية محافظة القليوبية هيئة الإسعاف المصرية نشوب حريق قوات الحماية المدنية

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