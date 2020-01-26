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محافظات

تحصين 2 مليون و286 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور في الشرقية

الأحد 26/يناير/2020 - 11:33 ص
تحصين 2 مليون و286
تحصين 2 مليون و286 ألف طائر
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور "أشرف توفيق" مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أنه في إطار الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة ووقايتها من الأمراض والعمل على زيادة إنتاجيتها،قامت مديرية الطب البيطري بتحديد لجان التحصين بالقرى والمدن لتحصين الطيور ضد مرض أنفلونزا الطيور للحفاظ على البيئة و الصحة العامة للمواطنين .

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية  قامت خلال عام 2019م  بتحصين  2 مليون و 286 ألفا و 953 طائرا ضد مرض أنفلونزا الطيور للحفاظ على الثروة الداجنة بالمحافظة.

ونوه إلي أنه  تم سحب  1114 عينة من الدواجن بالمزارع لبيان خلوها من الأمراض قبل البيع ولقياس المناعة واستكمال التربية كما تم إصدار 8339  تصريحا للذبح بمجازر الدواجن لـ  7 ملايين و 316 ألفا و 530 طائر ، والإفراج عن  109 رسالة بإجمالي 2 مليون و 562 ألفا و 675 طائرا بعد إجراء الحجر البيطري عليها .

وأشار "توفيق" إلى استمرار جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

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