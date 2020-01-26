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رياضة

الترجي يحطم رقم الأهلي الأسطوري في دوري أبطال أفريقيا

الأحد 26/يناير/2020 - 11:32 ص
فريق الترجي
فريق الترجي
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محمد السعيد
حطم نادي الترجي التونسي رقم النادي الأهلي الأسطوري، في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، كأكثر فريق يحقق سلسلة لا هزيمة في دوري أبطال أفريقيا.

وتعادل الترجي مع الرجاء المغربي بهدفين لكل منهما، أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا ليضمن الفريقان تأهلهما إلى الدور ربع النهائي.

ووصل الترجي التونسي إلى 20 مباراة على التوالي بدون هزيمة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ليحطم رقم الأهلي القياسي في المسابقة بخوض 19 مباراة في دوري الأبطال بدون تجرع مرارة الخسارة، في الفترة من 2004 إلى 2006، تحت قيادة المدرب البرتغالي مانويل جوزيه.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة النجم الساحلي، اليوم، الأحد، في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر النجم الساحلي جدول ترتيب المجموعة الثانية بـ 10 نقاط، ويحل الهلال السوداني ثانيا بـ 9 نقاط، والأهلي ثالثا بـ 7 نقاط، وبلاتنيوم الزيمبابوي رابعا بنقطة وحيدة.
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