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أخبار البلد

متخليش حد يوقفك.. ريهام سعيد تحن للتمثيل بـ فيديو من قلوب

الأحد 26/يناير/2020 - 12:12 م
ريهام سعيد تحتفل
ريهام سعيد تحتفل بنجاح “آدم وجميلة” وبدء عرض “قلوب”
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حمادة خطاب
نشرت الإعلامية ريهام سعيد فيديو جديدا لمشهد تمثيلي لها بمسلسل "قلوب" عبر صفحتها الخاصة على "إنستجرام". 


وكتبت الإعلامية ريهام سعيد تعليقًا على الفيديو: "متخليش حد يوقفك عن إنك تعمل الحاجة اللي بتحبها، مهما كانت الظروف.. هاتندم".


جدير بالذكر أن مسلسل "قلوب" تم عرضه عام 2014، وهو من بطولة ريهام سعيد، ونجلاء بدر وإنجى المقدم، وعلا غانم.

وتتركز أحداث المسلسل على مدار حلقاته الـ60 في قالب اجتماعي حول 5 سيدات تجمعهن علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، ويتعرض المسلسل لمساراتهن الحياتية المختلفة والتي تتعلق بالعديد من المناحي الاجتماعية المختلفة ومنها الحب والدين والزواج والطلاق.


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#Reham_Saeed

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