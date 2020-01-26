شاكر يبحث تفعيل مشروع الربط الكهربائى مع الكونغو

توجه فجر اليوم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددًا من قيادات قطاع الكهرباء وعددًا من الجهات المصرية وشركات القطاع الخاص العاملة فى مجال الكهرباء إلى الكونغو لبحث سبل التعاون بين البلدين والتباحث فى إمكانية اشتراك مصر فى تنفيذ المراحل القادمة من مشروع سد إنجا وكذلك تفعيل مشروع الربط الكهربائى.





أوضح الدكتور شاكر أن الزيارة تتضمن أيضًا بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة وزيادة حجم المشروعات المشتركة والتى يقوم بتنفيذها شركات مصرية عاملة فى مجال الكهرباء.





وأضاف أنه يتم أيضًا مناقشة سبل تسهيل المشاركة المصرية فى مشروع سد إنجا مؤكدًا اهتمام الجانب المصرى بأن يكون لمصر دور فى تنفيذ المشروع من خلال شركات القطاع الخاص المصرى وبدعم من الحكومة المصرية والذى تم الإتفاق عليه من خلال إعلان سياسى بين البلدين أثناء زيارة السيد رئيس الوزراء الكونغولى والسيد وزير الطاقة بالكونغو لمصر عام 2016.









وأكد شاكر دعم الحكومة المصرية لدولة الكونغو الديمقراطية فى جميع المجالات ومنها مجال الكهرباء، وأن كافة إمكانيات قطاع الكهرباء المصرى متاحة لخدمة قطاع الكهرباء على أرضها.



