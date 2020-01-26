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حوادث

تأجيل دعوى إلزام أحمد عز بسداد 900 ألف جنيه مصاريف دراسية لتوأم زينة

الأحد 26/يناير/2020 - 01:02 م
أحمد عز و زينة
أحمد عز و زينة
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عمرو خليفة

قررت محكمة أسرة مدينة نصر، تأجيل الدعوى المقامة من معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، والتي تطالب فيها بإلزام الفنان أحمد عز، بدفع 44 ألف جنيه إسترليني «ما يعادل 900 ألف جنيه مصري»، كمصروفات مدرسية للتوأم عز الدين وزين الدين، بإحدى المدارس الدولية بالقاهرة، لجلسة 1 مارس المقبل.


واستمعت المحكمة بجلسة اليوم، للمحامي عمر عبد الرحمن، دفاع أحمد عز، والذي طلب التصريح باستخراج صورة رسمية من بيان مصروفات المدرسة المقيد بها التوأم زين الدين وعز الدين، وكذا بيان الحالتين العلمية والاجتماعية لهما، ولأقرانهما من أفراد أسرة "زينة".


ودفع عمر عبد الرحمن، محامي الفنان أحمد عز، في الدعوى رقم 5180 لسنة 2019، بان مصروفات المدرسة الحالية تتجاوز القدرات المالية للفنان، وطالب بنقل الطفلين إلى المدرسة الملحق بها طفلتي شقيقة زينة، كونها أقل في المصروفات من المدرسة الحالية للتوأم، خاصة وأن موكله "عز" يدفع سنويا ما يقارب 400 ألف جنيه كنفقة للتوأم.


وكانت قد قررت محكمة أسرة مدينة نصر، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من عمر عبد الرحمن، محامي الفنان أحمد عز، للإشراف على تعليم نجليه من الفنانة زينة، ونقلهم لمدرسة أخرى غير المقيدين فيها، وذلك لارتفاع مصاريفها التي تعادل 900 ألف جنيه مصري، لجلسة 13 فبراير.


ودفع عمر عبد الرحمن، محامي الفنان أحمد عز، في الدعوى رقم 5180 لسنة 2019، بان مصروفات المدرسة الحالية تتجاوز القدرات المالية للفنان، وطالب بنقل الطفلين إلى المدرسة الملحق بها طفلتي شقيقة زينة، كونها أقل في المصروفات من المدرسة الحالية للتوأم، خاصة وأن موكله "عز" يدفع سنويا ما يقارب 400 ألف جنيه كنفقة للتوأم.


وكانت محكمة استئناف أسرة القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس،قد قضت بتأييد حكم أول درجة الصادر بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه نفقة توأم الفنانة زينة عز الدين، وزين الدين احمد عز، ورفضت المحكمة استئناف الفنان احمد لتقليل المبلغ وكذلك استئناف زينة بزيادة المبلغ لـ 100 ألف جنيه.

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