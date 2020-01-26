AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

قضية جديدة.. أحمد عز يطلب نقل نجليه من زينة لمدرسة أخرى

الأحد 26/يناير/2020 - 12:52 م
أحمد عز - ممثل
أحمد عز - ممثل
Advertisements
عمرو خليفة

قررت محكمة أسرة مدينة نصر، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من عمر عبد الرحمن، محامي الفنان أحمد عز، للإشراف على تعليم نجليه من الفنانة زينة، ونقلهما لمدرسة أخرى غير المقيدين فيها، وذلك لارتفاع مصاريفها التي تعادل 900 ألف جنيه مصري ، لجلسة 13 فبراير.


ودفع عمر عبد الرحمن، محامي الفنان أحمد عز، في الدعوى رقم 5180 لسنة 2019، بأن مصروفات المدرسة الحالية تتجاوز القدرات المالية للفنان، وطالب بنقل الطفلين إلى المدرسة الملحق بها طفلتي شقيقة زينة، كونها أقل في المصروفات من المدرسة الحالية للتوأم، خاصة وأن موكله "عز" يدفع سنويا ما يقارب 400 ألف جنيه كنفقة للتوأم.


وكانت قد قضت محكمة استئناف أسرة القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس، بتأييد حكم أول درجة الصادر بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه نفقة توأم الفنانة زينة، عز الدين، وزين الدين أحمد عز، ورفضت المحكمة استئناف الفنان احمد لتقليل المبلغ وكذلك استئناف زينة بزيادة المبلغ لـ 100 ألف جنيه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

تريزيجيه يطالب أستون فيلا بضم مهاجم منتخب مصر

ثاني أيام تفعيل ماكينة الأحوال المدنية.. استخراج شهادة الميلاد في 60 ثانية

الكاف يزف بشرى سارة لـ النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي

لوك فورمال.. منة فضالي تتألق في أحدث ظهور

أسعار شيفروليه chevrolet بعد تراجع الأسعار في مصر.. صور

دعاء الصباح للرزق.. يساعد على جلبه سريعا وزيادة التوفيق في العمل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار شيفروليه chevrolet بعد تراجع الأسعار في مصر.. صور

لوك فورمال.. منة فضالي تتألق في أحدث ظهور

مش فارق معاها.. ريهانا تتألق في عشاء جرامي بعد انفصالها عن السعودي حسن جميل