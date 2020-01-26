قضية جديدة.. أحمد عز يطلب نقل نجليه من زينة لمدرسة أخرى

قررت محكمة أسرة مدينة نصر، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من عمر عبد الرحمن، محامي الفنان أحمد عز، للإشراف على تعليم نجليه من الفنانة زينة، ونقلهما لمدرسة أخرى غير المقيدين فيها، وذلك لارتفاع مصاريفها التي تعادل 900 ألف جنيه مصري ، لجلسة 13 فبراير.





ودفع عمر عبد الرحمن، محامي الفنان أحمد عز، في الدعوى رقم 5180 لسنة 2019، بأن مصروفات المدرسة الحالية تتجاوز القدرات المالية للفنان، وطالب بنقل الطفلين إلى المدرسة الملحق بها طفلتي شقيقة زينة، كونها أقل في المصروفات من المدرسة الحالية للتوأم، خاصة وأن موكله "عز" يدفع سنويا ما يقارب 400 ألف جنيه كنفقة للتوأم.





وكانت قد قضت محكمة استئناف أسرة القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس، بتأييد حكم أول درجة الصادر بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه نفقة توأم الفنانة زينة، عز الدين، وزين الدين أحمد عز، ورفضت المحكمة استئناف الفنان احمد لتقليل المبلغ وكذلك استئناف زينة بزيادة المبلغ لـ 100 ألف جنيه.