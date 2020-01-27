استهدفتها إسرائيل في 73.. حكاية قويسنا مع صبرى باشا وخط سكة حديد القاهرة - الإسكندرية

يعد مركز قويسنا من أكبر مراكز محافظة المنوفية وأهمها حيث تربط محافظة المنوفية بالقاهرة وبها منطقة صناعية كبيرة.

قال أشرف عمر أستاذ التاريخ: " قويسنا كانت قديمًا تسمى منشأة صبرى وقد سميت بهذا الاسم تعظيمًا لاسم المرحوم صبرى باشا مدير مديرية المنوفية وسميت قويسنا نسبة إلى قرية قويسنا البلد الذي سميت هذه القرية نسبه إلى الشيخ القويسني الذي كان يقطن فيها ان ذاك".

وتم إنشاء مدينة قويسنا بعد قرار المملكة المصرية بالبدء في إنشاء خط سكة حديدى يربط ما بين القاهرة والإسكندرية مرورا بمدن بنها وطنطا كفر الزيات دمنهور وصولًا إلى الإسكندرية وهو ثاني خط سكة حديد على مستوى العالم على أن يمر هذا الخط الحديدى بشرق منشأة صبرى الفارغ من الإنشاءات الحضرية آنذاك وعلى ذلك فقد ارتأت المديرية العمومية للمنوفية إنشاء مدينة حضرية على أن تكون متضمنة البلدة القديمة منشأة صبرى وقد كان المرسوم الملكى سنة 1897 الصادر بإنشاء مدينة قويسنا المحطة وذلك لتفريقها عن البلد الأصلى المسمى بذلك الاسم وهي قويسنا البلد وهو الميلاد الرسمى لمدينة قويسنا وعلى ذلك تم إنشاء المجلس المحلى لمدينة قويسنا ومن قبله مجلس مدينة قويسنا.

ومن ثم أصبحت مدينة قويسنا مدينة جاذبة للسكنى من مختلف الجهات فقد ورد إليها عائلات من الريف المجاور وتمثل نشاطهم في تملك الأطيان الزراعية وكذلك من الصعيد واشتهارهم بتجارة الأقمشة والمني-فاتورة وبعض الأسر السودانية أيضًا وتحتضن قويسنا عدد كبير من الجوامع ذات الحجم الكبير، كما يوجد بها كنيستين كبيرتين.

وأضاف عمر أن قويسنا تتميز بأنها المركز الوحيد الذي يربط المنوفية بالقاهرة وعن طريقها تمر كل السيارات لدخول المنوفية وأيضا تربط المنوفية ببعضها فعن طريق قرية شبرا قبالة تربط قويسنا بقرية إسطنها التابعة لمركز الباجور وقرية أجهور الرمل التي تربط محافظة المنوفية بمحافظة القليوبية.

وتعتبر قويسنا هي أول حدود المنوفية فبعدها تكون مدينة بنها محافظة القليوبية.

وتحدث أيضا سليمان كمال صاحب ال80 عاما ومن سكان المدينة منذ زمن قائلا تستمد أهميتها بين مراكز المحافظة بسبب تواجد المدينة الصناعية الكبري وهي مدينة مبارك الصناعية ويوجد بها أكبر مجموعة في مصر لصناعة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية وهي مجموعة العربي والتي تعد أكبر مجموعة صناعية للأجهزة المنزلية والإلكترونيات في الوطن العربي، فضلا عن تواجد مصنع سيجما للأدوية ومصانع أخرى كثيرة وتعرف مدينة قويسنا بترابط أسرها وعائلتها.

ومن أهم أسباب شهرة المدينة وجود مطار حربي بها وكان تم استهداف المطار من الطائرات الإسرائيلية في سنوات الحرب في سبعينات القرن الماضي وتدمير المدرج الخاص به بعد دفاع جوي.

وتم اهمال المطار فترة من الزمن الي انه يتم تحويله الي مطار تجاري ومدني بعد الثورة للعمل على الاحتياجات المدنية في منطقة الدلتا.