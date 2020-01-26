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رياضة

تعرّف على موعد المحاضرة الأخيرة للأهلي قبل مواجهة النجم

الأحد 26/يناير/2020 - 01:43 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يعقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية أخيرة مع اللاعبين في السابعة مساءً اليوم الأحد، وذلك قبل التحرك إلى استاد السلام؛ استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي التونسي.

تشهد المحاضرة مراجعة التعليمات الفنية الأخيرة الخاصة بالمباراة والتكليفات الخاصة بكل لاعب وإعلان التشكيل الرسمي للمباراة.

ويلتقي الأهلي مع النجم الساحلي التونسي في التاسعة مساء اليوم الأحد ضمن الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويمتلك الأهلي سبع نقاط في دور المجموعات ويسعى لتحقيق الفوز اليوم للاقتراب من حجز إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي.

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