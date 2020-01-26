رئيس النواب يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بـ عيد الشرطة وثورة 25 يناير

هنّأ الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 68 لعيدهم فى الخامس والعشرين من يناير 1952. كما هنّأ رئيس مجلس النواب المصريين، بذكرى ثورة 25 يناير 2011 ، تلك الثورة التى قام بها شباب أطهار، وتم تصحيح مسارها فى ثورة 30 يونيو 2013 ، لتستكمل مصر بقيادتكم بناءً دولة عصرية، عصية على الانقسام، الشعب فيها هو السيد.



وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه يطيب له بعد أن احتفل الشعب المصري أمس بذكرى شهداء رجال الشرطة البواسل في الخامــس والعشرين من ينايـــــر أن يتقــدم باسمــه واسم النواب للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، واللواء وزير الداخلية، ولهيئة الشرطة، بخالص التهنئة القلبية بهذه المناسبة الوطنية، ذكرى شهداء الواجب من رجـــــــال الشرطـــــة الأبرار.





وأضاف أن هؤلاء الشهداء قدموا أرواحهم الزكية حماية لـ تراب مصر المقدس ضد محتل غاشم، والذين يتواصل عطاؤهم فى سبيل تأمين الجبهة الداخلية، خاصة ضد من يريدون تغييب العقل، عيونهم ساهرة لا تنام يسدون عنا مطالع الفتن ويحمون الوحدة الوطنية.





واختتم قائلاً: "تحية لشهداء الواجب، وأسكنهم الله فسيح جناته مع الصديقين والأبرار، ورعاكم الله ورجال الشرطة البواسل، وأيدهم بنصر من عنده".