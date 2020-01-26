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أخبار العالم

تأجيل الدراسة فى مدارس وجامعات بكين بسبب انتشار فيروس كورونا

الأحد 26/يناير/2020 - 02:32 م
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين
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رحيم يسري
أعلنت السلطات الصينية في بكين، تأجيل إعادة فتح جميع المدارس بما فيها الابتدائية والثانوية والجامعات، بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

ونقلت شبكة "سي ان ان" عن لجنة التعليم في بكين قولها إنه للحد من انتشار تفشي فيروس كورونا بشكل فعال في حرم المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى، فقد تقرر تأجيل بدء الفصل الدراسي الربيعي لعام 2020 لجميع المدارس ورياض الأطفال.

وأوضحت أنه سيتم أيضا تعليق البرامج التعليمية خارج الحرم الجامعي في جميع أنحاء المدينة.

ولم تحدد السلطات موعدا لبدء الفصل الدراسي الربيعي لعام 2020.

وأكدت الصين، في وقت سابق، إصابة 1975 شخصا بفيروس كورونا الجديد، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس إلى 56.
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