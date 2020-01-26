تأجيل الدراسة فى مدارس وجامعات بكين بسبب انتشار فيروس كورونا

أعلنت السلطات الصينية في بكين، تأجيل إعادة فتح جميع المدارس بما فيها الابتدائية والثانوية والجامعات، بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.





ونقلت شبكة "سي ان ان" عن لجنة التعليم في بكين قولها إنه للحد من انتشار تفشي فيروس كورونا بشكل فعال في حرم المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى، فقد تقرر تأجيل بدء الفصل الدراسي الربيعي لعام 2020 لجميع المدارس ورياض الأطفال.





وأوضحت أنه سيتم أيضا تعليق البرامج التعليمية خارج الحرم الجامعي في جميع أنحاء المدينة.





ولم تحدد السلطات موعدا لبدء الفصل الدراسي الربيعي لعام 2020.



