موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي بدوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة





ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة «تايم سبورت» التردد الأرضى.





اقرأ ايضا | الاسحلة الفتاكة.. فايلر يستقر على تشكيل الأهلى فى مواجهة النجم الساحلي



