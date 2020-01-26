موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي بدوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

تنطلق مساء اليوم الأحد المباراة المرتقبة بين فريق الأهلي والنجم الساحلي في الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2020 على استاد السلام "الأهلي".
ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة «تايم سبورت» التردد الأرضى.
ويلتقى النادي الأهلي اليوم النجم الساحلى بملعب السلام فى إطار لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويدخل النادي الأهلي المباراة رافعا شعار لا بديل عن الفوز من أجل السير بخطى ثابتة نحو التأهل إلى الأدوار النهائية من بطولة إفريقيا.
ويقع الأهلى فى المركز الثالث بترتيب المجموعة بـ 7 نقاط خلف النجم الساحلي المتصدر بـ 9 نقاط والهلال السودانى صاحب المرتبة الثانية بـ 9 نقاط أيضا.