التراث الإسلامي وقضايا الواقع.. محاضرة لـ على جمعة بمعرض الكتاب الأربعاء المقبل

يلقي الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء محاضرة بجناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب يوم الأربعاء المقبل.
وتأتي هذه المحاضرة تحت عنوان "التراث الإسلامي وقضايا الواقع"، وذلك في الساعة الرابعة عصرا بقاعة 4.
في سياق متصل ، يحرص الأزهر الشريف على مواصلة الحوار مع جميع أطياف المجتمع؛ حيث يعقد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الأحد ندوة بعنوان "الخطاب الإعلامي وأثره في المجتمع"، بحضور د محمود عبدالعاطي، رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون، بكلية الإعلام بجامعة الأزهر، والإعلامي د. محمد سعيد محفوظ، والإعلامية علا شوشة، ويديرها الدكتور رضا أمين، وكيل كلية الإعلام بجامعة الأزهر.
كما يعقد جناح الأزهر أيضًا، في تمام الرابعة عصرًا، ندوة بعنوان"التفكك الأسري وأثره على استقرار المجتمعات"بحضور د.محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، و د.سهير لطفي، رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ود.أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، ويديرها أ. محمود عبد الرحمن، عضو المركز الإعلامي للأزهر الشريف.
وعقد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أمس السبت، ندوة بعنوان "دور الأزهر الشريف في قضايا الوطن" بحضور د عبد المقصود باشا، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر، والكاتب الصحفي ناجح إبراهيم، أدارها د حسام شاكر، مدرس الإعلام بجامعة الأزهر.
ويشارك الأزهر الشريف – للعام الرابع على التوالي - بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.
ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركنا للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركنا للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.