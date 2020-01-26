التراث الإسلامي وقضايا الواقع.. محاضرة لـ على جمعة بمعرض الكتاب الأربعاء المقبل

كما يعقد جناح الأزهر أيضًا، في تمام الرابعة عصرًا، ندوة بعنوان"التفكك الأسري وأثره على استقرار المجتمعات"بحضور د.محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، و د.سهير لطفي، رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ود.أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، ويديرها أ. محمود عبد الرحمن، عضو المركز الإعلامي للأزهر الشريف.

وعقد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أمس السبت، ندوة بعنوان "دور الأزهر الشريف في قضايا الوطن" بحضور د عبد المقصود باشا، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر، والكاتب الصحفي ناجح إبراهيم، أدارها د حسام شاكر، مدرس الإعلام بجامعة الأزهر.





ويشارك الأزهر الشريف – للعام الرابع على التوالي - بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.



