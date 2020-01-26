ميداليتان برونزيتان لـ مصر في منافسات الدوري العالمي للكاراتيه

نجحت

رضوى السيد، وسهيلة أحمد،

ثنائي منتخب مصر للكاراتيه، الأحد، في تحقيق ميداليتين برونزيتين، خلال مشاركتهما في منافسات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه المقامة حاليا في فرنسا.

وحصدت رضوى الميدالية البرونزية في منافسات وزن 50 كجم، بعد الفوز على سارة بهمنيار بطلة إيران، بنتيجة 4-1

وجاءت برونزية سهيلة في وزن فوق 68 كجم، عقب تغلبها بنتيجة 2-0، على أيومي بطلة اليابان، ووصيفة بطولة العالم عام 2018.

وتقام فعاليات البطولة في العاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة من 21 إلى 27 يناير الجاري، وهي واحدة من المحطات المؤهلة لأولمبياد طوكيو المقبلة.