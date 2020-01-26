برلماني: منح ألمانيا وسام سان جورج للرئيس السيسي تتويج لجهوده

وصف النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، وسام "سان جورج" الألمانى تقديرًا لجهوده في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في مصر.





متابعا:" تكريم لكل المصريين وفخر لنا جميعا أن يحصل رئيسنا على هذا الوسام الذي يعتبر إعتراف من العالم بالأمن والأمان والإستقرار بمصر".





وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان فى بيان صحفى له، أن منح الرئيس السيسي وسام "سان جورج" تتويج لجهد أكثر من 5 سنوات، واصل فيها الرئيس العمل ليل نهار من أجل أن تعود مصر لمكانتها على الساحتين المحلية والدولية، وبناء الاقتصاد المصري الذى شهد تدهورا كبيرا نتيجة الفوضى التى شهدتها البلاد وكان عليه عبء كبير لإعادتها كما كانت، وأصبح الاقتصاد المصرى يسير بخطى ثابتة نحو التقدم،. أصبحت مصر قبلة المستثمرين خلال السنوات الأخيرة.





وأكد علاء عابد، أن المصريين منحوا الرئيس ثقتهم، وأثبت للجميع أنه أهل لهذه الثقة من اللحظة الأولى بشهادة العالم أجمع ، حيث أنه لم يتوا يوما عن خدمة وطنه، ولنا جميعا أن نفخر برئيسنا الذى شهد العالم بكفاءته ووطنيته.