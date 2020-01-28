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ديني

تكرر صلاتها بسبب عدم التركيز.. ما حكم الشرع

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:00 ص
تكرر صلاتها بسبب
تكرر صلاتها بسبب عدم التركيز.. ما حكم الشرع
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محمود ضاحي

تلقى الشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤال يقول" أكرر صلاتي بسبب عدم التركيز. فما حكم الشرع".

أجاب أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار: عند الصلاة لاتفكري في شيء، واستحضري أنك بين يد الله من قلبك، مما سيدفعك إلى التفكير مباشرة في الصلاة، ومع مرة تلو الأخرى ستصلي بتركيز.

وأضاف : قالها النبي في بعض الأحيان: أرحنا بالصلاة يعني: إذا دخلنا بها استرحنا، ما هو أرحنا منها، أرحنا بها، فالصلاة مريحة.

               

أكد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن الشخص الوحيد الذي يخشع في الصلاة بنسبة 100% هو الرسول –صلى الله عليه وسلم-؛ لأن الدنيا لا تغريه والشيطان لا يأتيه والنفس لا تتسلط عليه.

 حكم الوسواس في الصلاة وعدم الخشوع فيها

وأضاف «عاشور» في إجابته عن سؤال: «ما حكم الوسواس في الصلاة وعدم الخشوع فيها، والقلق من عدم قبول الصلاة؟»، أنه لا يوجد إنسان قادر على الخشوع في الصلاة بنسبة 100%، وإنما علينا أن نجتهد لنصل لذلك.

 

وتابع: «نحن عندنا بدائل، لو لم نخشع في الصلاة بشكل كامل علينا أن نعوض ذلك في شيء آخر، والله سبحانه وتعالى: «وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ» (سورة هود: 114).

 

وأشار إلى أن الشرع لم يطلب الخشوع في الصلاة بنسبة 100%، فالرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: «كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ»، والخطأ لا يكون بارتكاب معصية وقد يكون بعدم الخشوع في الصلاة.

 

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