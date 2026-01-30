كل الدوريات.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 30 يناير 2026 والقنوات الناقلة

يُعد جدول مباريات اليوم الجمعة 30 يناير 2026 فرصة مثالية لعشاق كرة القدم للاستمتاع بمتابعة مباريات متنوعة تجمع بين المنافسات المحلية والقارية والأوروبية، مع ترقب كبير للنتائج وتأثيرها على ترتيب الفرق في مختلف البطولات.

مباريات مهمة إفريقيا وأوروبيا

يشهد اليوم الجمعة، يومًا كرويًا حافلًا بالمواجهات القوية والمهمة على مختلف المستويات، حيث يترقب عشاق كرة القدم مباريات بارزة في دوري أبطال أفريقيا، إلى جانب منافسات قوية في الدوري المصري الممتاز، فضلًا عن مواجهات منتظرة في الدوري السعودي وعدد من الدوريات الأوروبية الكبرى، مثل الإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني.

وتحظى مباريات اليوم باهتمام جماهيري واسع، نظرًا لتنوع البطولات وقوة الأندية المشاركة، مع نقل اللقاءات عبر مجموعة من القنوات الرياضية والمنصات الرقمية.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا

تتجه أنظار الجماهير الأفريقية إلى مواجهة قوية في دوري أبطال أفريقيا، حيث يلتقي:

ـ الهلال السوداني ضد ماميلودي صن داونز، الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر، وتنقلها قناة beIN SPORTS 6

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

يشهد الدوري السعودي عدة مباريات مهمة اليوم الجمعة، جاءت مواعيدها كالتالي:

ـ التعاون ضد الأخدود، الساعة 3:50 عصرًا بتوقيت مصر، وتنقلها قناة الثمانية

ـ نيوم ضد ضمك، الساعة 5:50 مساءً بتوقيت مصر، وتنقلها قناة الثمانية.

• الخلود ضد النصر، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر، وتنقلها قناة الثمانية.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز

تشهد منافسات الدوري المصري الممتاز اليوم، إقامة عدة لقاءات قوية، ضمن صراع النقاط وتحسين المراكز:

ـ فاركو ضد زد، الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقلها قناة On Sport 1

ـ الاتحاد السكندري ضد حرس الحدود، الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقلها قناة On Sport 1

ـ المقاولون العرب ضد البنك الأهلي، الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقلها قناة On Sport 1

مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية

تشهد الملاعب الأوروبية اليوم الجمعة مواجهات قوية، أبرزها:

ـ إسبانيول ضد ديبورتيفو ألافيس (الدوري الإسباني)، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر، وتنقلها قناة beIN SPORTS 3

ـ لاتسيو ضد جنوى (الدوري الإيطالي)، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر، عبر تطبيق ستارز بلاي

ـ لانس ضد لوهافر (الدوري الفرنسي)، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر، وتنقلها قناة beIN SPORTS 4

ـ كولن ضد فولفسبورج (الدوري الألماني)، الساعة 9:30 مساءً بتوقيت مصر، عبر تطبيق شاهد.